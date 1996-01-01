Дальневосточную электроэнергию предлагают направо и налево

Заместитель председателя правления РАО "ЕЭС России" Леонид ДРАЧЕВСКИЙ не исключил возможность экспорта российской электроэнергии в Корейскую Народно-Демократическую Республику и в Республику Корея, сообщает РИА "Новости".

Он подчеркнул, что РАО "ЕЭС России" предлагает поставить в Северную Корею 800 МВт электроэнергии и для осуществления этого проекта построить линию электропередачи с Дальнего Востока. "В Северную Корею мы предлагаем сделать линию с Дальнего Востока и поставить 800 МВт электроэнергии в замещение поставок электроэнергии из Южной Кореи в КНДР. Для осуществления этого проекта мы в настоящее время готовим заключение трехстороннего соглашения", - сказал Драчевский. По его словам, интерес к экспорту электроэнергии из России проявляет и Япония.

Драчевский напомнил, что энергохолдинг России и Китайская государственная электросетевая корпорация подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого возможно осуществление крупномасштабного экспорта российской электроэнергии в Китай. "Если мы сумеем договориться по цене, то к 2015-2018 годам экспорт электроэнергии из России в КНР может достигнуть 47-56 млрд кВт/ч", - подчеркнул он.