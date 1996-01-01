Автостоянками займется новое МУП

Администрация Владивостока заявила о том, что в 2006 г. будет создано муниципальное унитарное предприятие, основной задачей которого станет контролирующая и организационная функция работы автостоянок.

Вот как прокомментировал создание нового МУП заместитель главы Владивостока Николай КОРОЛЕВ:

- Сегодня много нареканий к деятельности автостоянок. Функционируют не совсем легальные предприятия. Администрация города планирует навести порядок в этом бизнесе, и новое городское предприятие займется именно этим. Одновременно планируется строительство новых многоуровневых автостоянок, с налаженной структурой обслуживания. МУП также займется проектной документацией такого строительства. Сейчас идет подготовка к его созданию, разрабатывается устав, положение.