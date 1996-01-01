www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 77.35 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Анатолий Колесниченко сменил генеральское кресло на президентское

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Внеочередное собрание акционеров прошло в ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (БАМР). Из одиннадцати вопросов, которые значились в повестке дня, решения были приняты по девяти. В их числе - утверждение в новой редакции устава, положения о совете директоров, общем собрании акционеров.

Собранием досрочно прекращены полномочия действующих членов совета директоров и членов ревизионной комиссии и избраны новые. Одобрены сделки с банком "Приморье". Не приняты решения о прекращении действия положения о генеральном директоре и передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО БАМР управляющей компании.

Новый совет директоров избрал председателем Александра МАЛЯРЕНКО и назначил генеральным директором Сергея КОНОНЮКА. В структуру управления компанией введена новая должность - президента компании, которую с 5 декабря занял бывший генеральный директор ОАО БАМР Анатолий КОЛЕСНИЧЕНКО. В его обязанности входит прием иностранных делегаций, участие в работе правления Всероссийской Ассоциации рыбопромышленников и экспортеров, совета рыбохозяйственных организаций департамента рыбного хозяйства Приморского края, Совета по морской деятельности при губернаторе края, президиума рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), членом которых он является.

Как считает Анатолий Колесниченко, изменения, которые произошли в БАМР за последние два года благодаря действиям новой команды, позволили компании выйти из кризиса, сделать ее работу рентабельной. В результате проведенной реконструкции предприятие избавилось от лишних структур и неоправданно затратных производств.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru