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Анатолий Колесниченко сменил генеральское кресло на президентское
Внеочередное собрание акционеров прошло в ОАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (БАМР). Из одиннадцати вопросов, которые значились в повестке дня, решения были приняты по девяти. В их числе - утверждение в новой редакции устава, положения о совете директоров, общем собрании акционеров.
Собранием досрочно прекращены полномочия действующих членов совета директоров и членов ревизионной комиссии и избраны новые. Одобрены сделки с банком "Приморье". Не приняты решения о прекращении действия положения о генеральном директоре и передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО БАМР управляющей компании.
Новый совет директоров избрал председателем Александра МАЛЯРЕНКО и назначил генеральным директором Сергея КОНОНЮКА. В структуру управления компанией введена новая должность - президента компании, которую с 5 декабря занял бывший генеральный директор ОАО БАМР Анатолий КОЛЕСНИЧЕНКО. В его обязанности входит прием иностранных делегаций, участие в работе правления Всероссийской Ассоциации рыбопромышленников и экспортеров, совета рыбохозяйственных организаций департамента рыбного хозяйства Приморского края, Совета по морской деятельности при губернаторе края, президиума рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), членом которых он является.
Как считает Анатолий Колесниченко, изменения, которые произошли в БАМР за последние два года благодаря действиям новой команды, позволили компании выйти из кризиса, сделать ее работу рентабельной. В результате проведенной реконструкции предприятие избавилось от лишних структур и неоправданно затратных производств.
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