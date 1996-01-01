"Владпрессу" отметили за политику. Тиражную

ООО "Владпресса", известная приморская компания по распространению печатной периодики, была признана победителем всероссийского конкурса "Лидер" сразу в трех номинациях: лидер в тиражной политике, лидер в экономической эффективности, лидер в ассортиментной политике, лидер в охвате населения.

Союз издателей и распространителей печатной продукции проводит конкурс среди предприятий, распространяющих периодическую печать через киосковые сети. Цель конкурса - анализ современной системы распространения периодической печати, поддержка эффективных технологий и пр. Итоги Конкурса подводятся на Всероссийской конференции распространителей периодической печати, проводимой в рамках выставки "ПРЕССА".