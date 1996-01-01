В 1018 сельских семьях Приморья родители - безработные

Самая неблагополучная ситуация в сельских районах Приморья. И 1018 семей - это только те, что встали на учет в службу занятости, а есть семьи, которые не учтены.

Об этом сообщила 1 декабря пресс-секретарь службы занятости по Приморью Марина ГРИЦЮК. Наибольшее количество безработных семей в Ольгинском районе - 107, при среднем уровне безработицы 7%, в Анучинском районе не работают 84 семьи, в Красноармейском - 63. В Черниговском, Хорольском, Хасанском районах - по 48 безработных семей. В списках числятся почти все сельские районы Приморья.