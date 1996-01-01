Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Стремительные секретари
Практически каждой организации нужен секретарь, поэтому спрос на этих работников устойчиво высок и, по прогнозам кадровых агентств, будет расти и в дальнейшем.
В массовом сознании секретарь ассоциируется с молодой девочкой на "побегушках", подающей кофе. Если же отбросить глупые стереотипы и посмотреть в лицо реальным фактам, то придется согласиться с тем, что секретарь - это, во-первых, лицо компании, во-вторых - правая рука любого руководителя, способная организовать поле деятельности шефа, а также довольно выгодная стартовая позиция для начинающего карьериста.
Первый человек, с которым приходиться столкнуться в любой организации, - это секретарь. При общении с ним клиент формирует свое мнение о фирме. Поэтому, как отмечают рекрутеры, на должность секретаря обычно приглашают девушек с хорошими внешними данными и отличными коммуникативными навыками.
"Помимо презентабельной внешности и делового стиля в одежде работодатель предъявляет еще целый ряд требований секретарям, - говорит специалист кадрового агентства "Gella" Наталья ЛЕКСИНА. - К ним относятся умение работать на компьютере, высокая скорость печати, знание делопроизводства и документооборота. Образование может зависеть от профиля компании (так, например, в компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, как правило, нужен человек со знанием иностранных языков)".
Как отмечают представители различных кадровых агентств, секретарские должности представлены на рынке сегодня достаточно широко. Подавая в кадровое агентство заявку на секретаря, компании подразумевают порой совсем разные позиции, которые требуют различных наборов навыков.
Так, секретарь-референт, согласно должностной инструкции, должен планировать рабочий день руководителя, в его обязанности также входит ведение делопроизводства. Для иностранных компаний список обязанностей дополняется переводом корреспонденции на иностранный язык.
Секретарь приемной (секретарь на reception) работает с мини-АТС, занимается приемом писем, факсов, обеспечивает встречу и регистрацию посетителей.
Офис-менеджер - своего рода директор офиса, координирует работу других секретарей, водителей и курьеров, если таковые имеются, занимается арендой и организацией ремонта офиса.
В последнее время все большую популярность приобретает позиция личного помощника или персонального ассистента: на его плечи ложится не только планирование рабочего дня руководителя, но и подготовка совещаний и деловых встреч, презентаций и конференций, ведение документации.
Анализируя существующие в открытом доступе вакансии, можно сделать вывод, что наибольшим спросом у работодателя пользуются некая обобщенная позиция "секретарь" либо "менеджер офиса". Средняя заработная плата секретаря в настоящий момент колеблется от 6 000 до 15 000 руб. в зависимости от уровня компании и обязанностей работника.
Вообще, по словам рекрутеров, секретарь - должность достаточно капризная. Дело в том, что именно на этой позиции в компаниях наблюдается наибольшая текучесть кадров. Помимо этого при подборе секретарей у рекрутеров возникает целый ряд проблем.
"Зачастую на должность секретаря претендуют молодые специалисты без опыта какой-либо работы, что не всегда устраивает работодателя, - говорит Наталья Лексина. - Часто соискатель, предполагая, что для работы секретарем "много ума не надо" на собеседовании проявляет некомпетентность, многих не устраивает уровень заработной платы. Но следует отметить, что на сегодняшний день должность секретаря является достаточно перспективной в плане карьерного роста. Один из существенных мотивов работы секретарем - повышение уровня должностной позиции в рамках компании".
Итак, для руководителя выбор секретаря дело не простое, и подходить к нему нужно с максимальной долей ответственности: выдвигать конкретные требования и не скупиться на заработную плату. В конце концов, от правильного выбора зависит не только ваш кофе, но и престиж компании.
По словам сотрудников кадровых агентств, для соискателя должность секретаря может стать одной из самых удачных для начала карьеры, и если не отказываться от дополнительной работы, писать отчеты, переводить статьи и организовывать корпоративные праздники, то, глядишь, и повышение не за горами.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
- Более ста рыбообработчиков не могут выехать из Ванино на Сахалин
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Магадан и Камчатку свяжет регулярный рейс
- Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда