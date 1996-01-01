Стремительные секретари

Практически каждой организации нужен секретарь, поэтому спрос на этих работников устойчиво высок и, по прогнозам кадровых агентств, будет расти и в дальнейшем.

В массовом сознании секретарь ассоциируется с молодой девочкой на "побегушках", подающей кофе. Если же отбросить глупые стереотипы и посмотреть в лицо реальным фактам, то придется согласиться с тем, что секретарь - это, во-первых, лицо компании, во-вторых - правая рука любого руководителя, способная организовать поле деятельности шефа, а также довольно выгодная стартовая позиция для начинающего карьериста.

Первый человек, с которым приходиться столкнуться в любой организации, - это секретарь. При общении с ним клиент формирует свое мнение о фирме. Поэтому, как отмечают рекрутеры, на должность секретаря обычно приглашают девушек с хорошими внешними данными и отличными коммуникативными навыками.

"Помимо презентабельной внешности и делового стиля в одежде работодатель предъявляет еще целый ряд требований секретарям, - говорит специалист кадрового агентства "Gella" Наталья ЛЕКСИНА. - К ним относятся умение работать на компьютере, высокая скорость печати, знание делопроизводства и документооборота. Образование может зависеть от профиля компании (так, например, в компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, как правило, нужен человек со знанием иностранных языков)".

Как отмечают представители различных кадровых агентств, секретарские должности представлены на рынке сегодня достаточно широко. Подавая в кадровое агентство заявку на секретаря, компании подразумевают порой совсем разные позиции, которые требуют различных наборов навыков.

Так, секретарь-референт, согласно должностной инструкции, должен планировать рабочий день руководителя, в его обязанности также входит ведение делопроизводства. Для иностранных компаний список обязанностей дополняется переводом корреспонденции на иностранный язык.

Секретарь приемной (секретарь на reception) работает с мини-АТС, занимается приемом писем, факсов, обеспечивает встречу и регистрацию посетителей.

Офис-менеджер - своего рода директор офиса, координирует работу других секретарей, водителей и курьеров, если таковые имеются, занимается арендой и организацией ремонта офиса.

В последнее время все большую популярность приобретает позиция личного помощника или персонального ассистента: на его плечи ложится не только планирование рабочего дня руководителя, но и подготовка совещаний и деловых встреч, презентаций и конференций, ведение документации.

Анализируя существующие в открытом доступе вакансии, можно сделать вывод, что наибольшим спросом у работодателя пользуются некая обобщенная позиция "секретарь" либо "менеджер офиса". Средняя заработная плата секретаря в настоящий момент колеблется от 6 000 до 15 000 руб. в зависимости от уровня компании и обязанностей работника.

Вообще, по словам рекрутеров, секретарь - должность достаточно капризная. Дело в том, что именно на этой позиции в компаниях наблюдается наибольшая текучесть кадров. Помимо этого при подборе секретарей у рекрутеров возникает целый ряд проблем.

"Зачастую на должность секретаря претендуют молодые специалисты без опыта какой-либо работы, что не всегда устраивает работодателя, - говорит Наталья Лексина. - Часто соискатель, предполагая, что для работы секретарем "много ума не надо" на собеседовании проявляет некомпетентность, многих не устраивает уровень заработной платы. Но следует отметить, что на сегодняшний день должность секретаря является достаточно перспективной в плане карьерного роста. Один из существенных мотивов работы секретарем - повышение уровня должностной позиции в рамках компании".

Итак, для руководителя выбор секретаря дело не простое, и подходить к нему нужно с максимальной долей ответственности: выдвигать конкретные требования и не скупиться на заработную плату. В конце концов, от правильного выбора зависит не только ваш кофе, но и престиж компании.

По словам сотрудников кадровых агентств, для соискателя должность секретаря может стать одной из самых удачных для начала карьеры, и если не отказываться от дополнительной работы, писать отчеты, переводить статьи и организовывать корпоративные праздники, то, глядишь, и повышение не за горами.