Малых предпринимателей защитит спецзакон

Минэкономразвития разработало и в ближайшее время внесет в правительство законопроект "О развитии малого и среднего предпринимательства". В нем будут установлены критерии отнесения предприятий к числу малых и основные правила поддержки бизнеса со стороны государства. Впрочем, часть экспертов опасаются, что закон будет носить декларативный характер и реально помочь малым компаниям не сможет.

О необходимости разработать новый закон, который защищал бы интересы малого и среднего бизнеса, чиновники говорят на протяжении нескольких лет. Напомним, что сейчас малый бизнес защищает принятый в 1995 г. закон "О государственной поддержке малого предпринимательства". Вчера стало известно, что МЭРТ в ближайшее время внесет в правительство законопроект "О развитии малого и среднего предпринимательства", который, по прогнозам его разработчиков, должен вступить в силу с 1 января 2007 г.

В законопроекте, впервые устанавливаются четкие критерии отнесения предприятия к разряду малых и средних. По мнению чиновников МЭРТ, фирмы, в которых доля участия "субъектов Российской Федерации, благотворительных и иных фондов не превышает 25%", "доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает 25%" и со штатом сотрудников не более 50 человек, должны признаваться малыми предприятиями. Компании, у которых в штате числится от 51 до 250 человек, относятся к категории средних. Микропредприятиями признаются фирмы, число сотрудников которых не превышает 15 человек.