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Импортерам алкоголя дали отсрочку
В ближайшие дни в правительство будут направлены поправки к закону "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", по которым срок поставки алкоголя со старыми марками будет продлен до 1 апреля 2006 г., а его торговли в рознице - до 1 июля 2006 г.
По мнению импортеров, правительство, скорее всего, одобрит эти поправки, что позволит снять на какое-то время напряженность с импортом алкоголя после Нового года. Однако, отмечают они, такая мера позволит реализовать до 1 июля только дешевый алкоголь, в то время как непонятно, что делать с алкоголем сегмента премиум, который может лежать на полках по нескольку лет.
Нервозность импортеров началась в июле 2005 г., когда правительство в рамках ужесточения контроля за оборотом спиртосодержащей продукции решило ввести новые стандарты маркировки ввозимого в Россию алкоголя. Такая мера была связана с тем, что в 2006 г. в России начинает действовать Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которая станет собирать сведения о производстве и движении спиртных напитков на территории России. Весь импортируемый алкоголь должен будет иметь новую марку со штрих-кодом. Также, согласно новым правилам, с начала следующего года акцизные марки станут наносить не в стране, где производится товар, а на территории России. Сейчас многие производители маркируют бутылки уже на поточных линиях в стране производства. ЕГАИС, по словам разработчиков закона, должна отслеживать весь путь движения алкогольной продукции - от производителя этилового спирта до конечного потребителя - путем сбора, анализа и сравнения информации от каждого звена.
Основным доводом импортеров против введения новых правил маркировки стало то, что до 1 января правительственные органы не успеют подготовить ни нормативной, ни материальной базы для реализации закона, что неминуемо приведет к практически полной остановке импорта.
Реакция импортеров на внесение поправок в закон неоднозначная. С одной стороны, они довольны, что хоть как-то проблема с поставками решена, и уверены, что правительство эти поправки примет. "Тут играет роль такой вопрос, как вступление России в ВТО. Это политическая линия президента, поэтому все, что противоречит нашему вступлению в эту организацию, должно быть вычищено из российского законодательства, в частности то, что касается алкоголя", - заявил директор по внешним связям Комитета производителей алкогольной продукции Ассоциации европейского бизнеса в России Александр РОМАНОВ, представляющий интересы импортеров алкоголя. С другой стороны, импортеры отмечают, что поправки недостаточно проработаны с точки зрения смещения сроков реализации алкогольной продукции, так как, по их мнению, до 1 июля не удастся реализовать все объемы закупленного алкоголя с марками старого образца. "Это может быть хорошо для каких-нибудь дешевых водок, но для продукции сегмента премиум это слишком маленький срок. Даже для той продукции этого сегмента, которая уже стоит на полках, а что тогда говорить об алкоголе, который будет разрешено завозить до 1 апреля? Ведь некоторые эксклюзивные продукты могут стоять на полках по два-три года", - отмечает г-н Романов.
По его словам, оптимальным вариантом было бы увеличить срок реализации хотя бы до конца 2006 года.
Разделяет опасения импортеров и президент Национальной алкогольной ассоциации (НАА) Павел ШАПКИН, который считает, что в 2006 г. может повториться ситуация 2001 г., когда с 1 июня были введены региональные спецмарки, а срок хождения прежних марок был ограничен до 1 сентября. "Это привело к тому, что скопилось порядка 17 млн декалитров продукции со старой маркировкой, не распроданной до установленного срока. В итоге сроки все равно были передвинуты еще на полгода, но все равно произошло снижение объемов производства, нарушение контрактов и т. д. В результате выиграли только "теневики", - заявил г-н Шапкин.
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