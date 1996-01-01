Черная метка для моряков

В судоходный бизнес вернулся недобросовестный иностранный cудовладелец, по вине которого пострадали многие моряки.

По словам председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая СУХАНОВА, Панагис ЗИСИМАТОС - бывший владелец обанкротившейся судоходной компании Adriatic Tankers. В 1996 году Зисиматос бросил 100 судов и тысячи моряков без средств к существованию в заграничных портах, а теперь вернулся в бизнес и занимается перевалкой грузов в странах Западной Африки по поручению греческой компании Azure, суда которой работают у берегов Нигерии. Семь лет назад с помощью Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза дальневосточным морякам удалось вернуть от недобросовестного судовладельца более $3 миллионов невыплаченной зарплаты.

"По имеющейся у нас информации, отдельные круинговые компании Владивостока опять клюнули на удочку этого судовладельца и направили наших моряков для работы в эту компанию. Российский профсоюз моряков рекомендует морякам и круинговым компаниям не работать на этого нечистоплотного судовладельца и, по возможности, отозвать уже отправленных моряков", - сказал Николай Суханов.