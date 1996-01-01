Завод "Звезда" выпустил лучший товар

Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень) стал лауреатом смотра-конкурса "Лучший товар России - 2005".

По заказу "Восточного порта" заводом было построено судно-сборщик льяльных и сточных вод, мусора. Судно завода "Звезда" головное в серии. Работы над ним велись около полугода. Конечная стоимость сборщика сточных вод составила $4 млн.

Несмотря на солидность суммы, необходимость в приобретении судов такого типа испытывают большинство дальневосточных портов для поддержания чистоты в своих акваториях.