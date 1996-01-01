Опора ли "Опора"?

Сегодня в крае очень много общественных организаций, которые защищают интересы бизнес-сообществ. Есть отраслевые ассоциации, общественные советы в муниципальных округах, разного рода некоммерческие партнерства. Однако их деятельность в последнее время не приносит заметных результатов: малые субъекты предпринимательства все время жалуются, что диалог власти и бизнеса напоминает разговор глухого со слепым.

Корреспондент "ЗР" встретился с представителями общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" в Приморском крае - председателем правления Сергеем РУСАЛЕНКО и исполнительным директором Константином ЛАТКИНЫМ.

- Что из себя представляет "Опора России" в Приморском крае? Насколько реально эта организация может помочь предпринимательским кругам?

Сергей РУСАЛЕНКО: Возможно, численный состав нашего отделения (около 50 человек) многих вводит в заблуждение, и они думают, что наша организация носит местечковый характер. Спешу разочаровать скептиков: наша организация одна из немногих, кто на самом деле работает с предпринимателями и отстаивает их интересы в масштабах страны, причем на самом высоком уровне. Я имею в виду уровень правительства, Совета Федерации, Государственной Думы.

Единственное, что настораживает меня как руководителя "Опоры" в Приморье - это активность бизнеса, которая имеет волнообразную тенденцию. Люди приходят к нам по разным причинам. Есть сознательные коммерсанты, которые понимают, что от их позиции зависит развитие экономики в стране. Значит, они могут повлиять на принятие законов, благоприятных для их бизнеса, ведь все региональные отделения "Опоры" ведут мониторинг проблем, которые мешают предпринимателям. Потом на центральном съезде в Москве мы говорим чиновникам или законодателям, что волнует этот класс бизнеса.

Так вот, в Приморье сознательной части бизнеса очень мало. В основном к нам идут, когда какой-то чиновник или контролирующий орган внезапно "наехал", и просят юридически уладить вопрос или пытаются через нас привлечь внимание общественности. Тогда у обратившихся к нам возникает непреодолимое желание пополнить наши ряды. Мне их логика понятна. Когда вы выступаете не как отдельный предприниматель, а как общественная организация, шансов на победу больше. Как только проблема снята или улажена, человек сразу исчезает. Можно ему звонить, приглашать на собрания, различные акции, но он больше в общественной деятельности не заинтересован.

- Может, это потому, что он не видит реальной пользы от работы таких организаций?

- На мой взгляд, он ее и не стремится увидеть. Мы сталкиваемся с тем, что уровень предпринимательского образования у многих очень низкий. Почему? Есть несколько причин, но основная - инертность общества в целом. Если политику видно на страницах СМИ или с экранов телевизоров, то экономика проходит мимо общества. С наших съездов мы привозим очень много полезной информации о том, чего ждать от государства, какие изменения законодательства уже произошли, а какие еще только грядут.

Если "Опора" видит, что приняты правовые акты или изменения в законах, ухудшающие положение, мы в первую очередь готовим предпринимателей к тому, чтобы они встретили новшества во всеоружии. Чтобы поработали по данным вопросам с юристами, бухгалтерами и так далее.

- В последнее время ваша организация не так ярко проявляет себя в отстаивании интересов бизнес-сообщества. Не припомню громких акций протеста, в которых бы она принимала участие, а ведь предприниматели считают, что условия развития малого и среднего бизнеса в Приморье с каждым годом ухудшаются?

Константин ЛАТКИН: Если вы намекаете на поднятие арендных ставок или приватизацию во Владивостоке, то вы правы, "Опора" не присоединилась к многочисленным требованиям о предоставлении льгот. На своих собраниях мы анализировали ситуацию и пришли к выводу, что выделение льгот дает чиновникам повод для коррупции. Льготы получат несколько сотен человек, а предпринимателей - тысячи. Может, это жесткая позиция, но она основана на цифрах. Я сам бизнесмен, у меня три специализированных магазина по продаже компьютеров, один - обувной. Знаете, я платил по $40 за кв. м, в то время как некоторая часть льготников платила по $2-4 за кв. м тех площадей, которые арендовала у городской администрации. Не надо объяснять, что в число "счастливчиков" можно было попасть, только дав взятку. Я считаю, что нельзя нарушать баланс в конкурентной среде, иначе потом все может рухнуть в один момент рухнуть.

- Кроме аренды и приватизации у малого и среднего бизнеса есть еще масса проблем. Вы помогаете их решать?

- Сложность заключается в том, что "тормозной башмак" находится не на местах, в центре. На местах можно научить предпринимателя правильно вести себя при проверках, чтобы проверяющий, пришедший на предприятие, владельца или его работника не запугал и не требовал потом взятку. Можно привить практику разрешать конфликты с властью в суде. Но это уже следствие, а не устранение причин. Снять налоговый гнет или отменить проверки, создать эффективные институты кредитования для малого и среднего бизнеса можно только на федеральном уровне.

- А как вы оцениваете экономические процессы, происходящие в стране? Возможно, что малый и средний бизнес вдруг начнет стремительно развиваться?

- Два года назад малый и средний бизнес был на подъеме. Сегодня я так сказать не могу. Наблюдается стагнация, и она - отражение политики центра. Произошла некая переоценка ценностей.

Несколько лет назад малому и среднему бизнесу отводилась главенствующая роль в поднятии ВПП, а в данный момент видно, что главная ставка правительства - на компании, занимающие в своих отраслях лидирующие позиции. А это, как правило, монополистические структуры, в основе производства которых лежит сырьевая база. Пока они стремительно развиваются и укрепляют свои позиции, все остальные чахнут.

Дальнему Востоку достанется от этого больше всего. У нас бешеные железнодорожные и энергетические тарифы, отсутствие крупного производства и стремительно мигрирующее население. Главная проблема в том, что нет четких путей выхода из этой тупиковой ситуации. Укрепляется вертикаль власти в регионах, а экономика в них сходит на нет. Чем меньше самостоятельной власти на местах, тем меньше возможностей для нее учитывать экономические особенности регионов. Я не призываю к феодализму, но если на федеральном уровне будет понимание того, что Россия - это большая территория и что Приморье не может развиваться, как Москва, это будет большой прорыв.

- А в Приморье хорошие условия для развития малого бизнеса?

- По моему мнению - отличные. Здесь широкие возможности приграничной торговли со странами АТР. Посмотрите, у нас под боком Китай с его промышленным ресурсом, Япония с ее высокими технологиями и автомобильным бизнесом. Нужно только это время не упустить и создать у себя инфрастуктуру, в которой малый и средний бизнес будет играть главенствующую роль. Но если бизнес эту инфраструктуру создает, то государство ее ломает. Посмотрите, как лихорадит автомобильный бизнес, туристический, изменения таможенного законодательства направлены против развития торговли.

- Но ведь ограничивая импорт, государство защищает своего производителя?

- Это в правильном понимании. В реальности идет наполнение бюджета. Что защищать на Дальнем Востоке? Легкую, текстильную, пищевую промышленность? Китай дал нам шанс развить отдельные виды бизнеса, а заодно повысил уровень жизни приморцев за счет дешевых товаров. Но это долго не продлится, страна совершила экономический прорыв, и там возрос уровень жизни. На юге Китая, где в основном находится все производство товаров, средняя зарплата - $250, на севере - еще $70.

Поэтому внутри Китая уже началась массовая миграция в южные регионы. Так как там государство имеет сильные позиции, значительного перекоса населения в Поднебесной не допустят, им проще выравнять уровень заработной платы. Не будет дешевой рабочей силы, не будет дешевых товаров. Чем это грозит Приморью, наверное, каждый поймет.

- В ваших ответах есть политические мысли. Скажите, а "Опора" собирается идти на выборы или плотно заняться политикой? Возможен ли альянс c каким-либо политическим движением?

- Политиков и без "Опоры" в стране хватает. По крайней мере, до меня лично информация о том, что "Опора" заявит о себе как о политическом движении, от руководителей нашей организации не доходила. Наше отделение считает, что пока нужно сконцентрировать свои усилия на просвещении или, если хотите, на учебе предпринимателей. Бизнес должен быть грамотным и сильным. Тогда отдельно взятому чиновнику его будет трудно задавить.