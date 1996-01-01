"Дальэнерго" приятно удивило инвесторов

Акционеры ОАО "Дальэнерго" на внеочередном собрании в декабре в заочной форме рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2005 г. Инициатором проведения собрания выступило РАО "ЕЭС России", владеющее 49% акций энергокомпании.

ОАО "Дальэнерго" по результатам 9 месяцев 2005 г. в сравнении с аналогичным периодом 2004 г. снизило чистую прибыль на 20%, до 407,704 млн руб.

Дивиденды по результатам 9 месяцев планируется выплатить из расчета 0,0108894 руб. на одну обыкновенную и 0,01598 руб. на одну привилегированную акции номиналом 0,02 руб.

"Закрытие реестра задним числом (18 ноября) несколько омрачает данную ситуацию, - считает аналитик ИК "Восток-Инвест" Евгений СТАРОДУБЦЕВ. - В то же время размер дивидендов по обыкновенным акциям, который планируется одобрить на собрании, стал для нас приятным сюрпризом. Мы не ожидали от "Дальэнерго" дивидендов по обыкновенным акциям. Что касается дивидендов по привилегированным акциям, то они полностью совпали с нашим годовым прогнозом. Нужно учитывать, что годовых выплат компания производить не будет, так как к тому времени объединение в "ДЭК" будет идти полным ходом. Все это в очередной раз подтверждает инвестиционную привлекательность акций "Дальэнерго"