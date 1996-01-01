"Чугуевский ЛПХ" вновь объединился

"Чугуевский леспромхоз", самый крупный в структуре "Приморсклеспрома", долгое время раздробленный на несколько самостоятельных частей, вновь объединился. Что вошло в его структуру? Чем мотивировано объединение? Успешнее ли стал работать ЛПХ после этого?

На эти и другие вопросы отвечает гендиректор "Чугуевского ЛПХ" Владимир ЧЕБОТАЕВ:

- С июля этого года в состав "Чугуевского ЛПХ" вошли ООО "Кокшаровское", ООО "Павловское" и филиал "Приморсклеспром-Чугуевка". Мотивы объединения такие: малые предприятия - малая прибыль. Они не могли нормально развиваться, обновлять основные фонды. После объединения предприятие стало работать лучше, эффективнее. К зиме подготовились неплохо.

- Каковы планы собственников предприятия?

- Собственниками являются ОАО "Приморсклеспром" (51% - доля в уставном капитале) и ООО "Октан" (49%). Главное для нас - погасить большие долги перед "Приморсклеспромом", летом они составляли 20 млн руб. Сейчас осталось 16 млн.

Думаю, что за полтора года мы рассчитаемся с этой задолженностью. Были планы по созданию здесь цеха по выработке бруска для домостроения - экспортной продукции.

Уже даже оборудование было закуплено и стояло на границе. Но пока с реализацией этой идеи решили повременить до следующего года. Дело в том, что у нас сократилась расчетная лесосека на 46 тыс. кубов. Этот участок в Березовском лесничестве, где ранее работало ООО "Павловское", по конкурсу, проведенному в этом году Агентством по лесному хозяйству, отдали в аренду другому предприятию - ООО "Форест-стар" из Владивостока. Говорят, это "прогубернаторская" компания. Поэтому большая часть леса идет на экспорт в Китай, Южную Корею, Японию в виде кругляка. А меньшую часть мы пилим на отечественных пилорамах в Чугуевке, Кокшаровке, Шумном. Пиломатериал продаем в районе. Японцы берут первый сорт, китайцы и корейцы - второй и третий.

Но на будущий год все же намерены организовать работу цеха лесопиления, который будет выпускать брусок для домостроения Южной Кореи. Каркас домов строится из таких брусков. И такой цех запущен в Ольге.

- Говорят, технопарк предприятия пополнился новыми китайскими бульдозерами?

- Да, купили три бульдозера по $110 тыс. каждый марки "Шантуй". У нас сильно изношенный бульдозерный парк, поэтому покупка как нельзя кстати. Тем более что впереди - главный сезон заготовок, зима.

- Каковы перспективы этого и следующего года, какие задачи предстоит решать?

- Самая важная задача - рассчитаться с долгами. За оставшихся два месяца до конца года планируем добыть еще 25 тыс. кубометров древесины. План следующего года - 152 тыс. кубов. Это примерно на уровне 2005-го. Хотели на следующий год заготовить около 200 тыс. кубов, но в связи с тем, что мы потеряли участок в Березовском лесничестве, пришлось план скорректировать. Лесхоз выставляет другие участки на конкурс, но они уже пройдены рубками, там практически нечего взять. Чугуевский лесхоз выставляет на конкурс участок на 10 тыс. кубов в труднодоступных местах, Шумненский лесхоз выставляет участок. Мы подали заявку на участие.

- Каковы итоги деятельности за 10 месяцев этого года?

- В 2004 г. за 10 месяцев было заготовлено 137 838 кубов древесины, в этом году - 117 713 кубов, круглых лесоматериалов - 95 тыс. кубов. Вывозка древесины в прошлом году составила 120 тыс. кубометров, в этом году - 115 тыс. Объемы этого года меньше из-за того, что у нас изъяты из аренды участки в Березовском лесничестве. План по заготовкам выполнен на 105%. За 10 месяцев получена прибыль - 2,5 млн руб. Этого мало, но в прошлом году предприятие вообще работало убыточно.

- Какова, на ваш взгляд, сегодня ситуация на лесном рынке? Благоприятна ли она для вас?

- Мировые цены на лес не растут, а все остальные цены растут, затраты увеличиваются. Если стоимость топлива еще вырастет - не знаю, как будем выживать. Мы не воруем, работаем честно. Платим все налоги. Сбивают цены на лес мелкие заготовители. Они воруют лес, скрываются от налогов. Из района вывозится много древесины нелегально. У нас 550 работников. Средняя зарплата 6,8 тыс. руб. В начале года она составляла 5,7 тыс. руб. Лесорубы, работающие в лесу, зарабатывают 10-12 тыс. руб.

- В отличие от мелких заготовителей вы, как крупное предприятие, строите дороги, вносите вклад в социальное развитие поселков района?

- Да, конечно, помогаем школам, детсадам. Снабжаем дровами стариков, учителей в п.Шумный, Кокшаровка, Изюбриный, Березовка, Чугуевка. Строим дороги. Строили дорогу на пляж - мы выделяли бульдозер.

- Леспромхоз - самый крупный налогоплательщик в районе?

- Да. На 15 ноября этого года в консолидированный бюджет перечислено 28 млн 708 тыс. руб. Из них в федеральный бюджет - почти 17 млн, в краевой - 2,5, во внебюджетные фонды - 9 млн руб. Задолженности по налогам нет.