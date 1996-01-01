Для чиновников что лес, что море...

Реализация предложений о введении системы аукционов на продажу экспортных квот для вывоза леса приведет к тому, что "мы все леса срубим". Такими словами премьер-министр Михаил ФРАДКОВ отреагировал на инициативу Минпромэнерго заменить систему пошлин на экспорт круглого леса на систему аукционов. Как заявил глава правительства, даже если ввести аукционы на короткий срок, за это время "ничего не останется, одни пеньки".

Полемика между премьером и заместителем министра промышленности Иваном МАТЕРОВЫМ (который сказал, что пошлины являются негибким, отстающим от конъюнктурных колебаний механизмом) возникла на заседании правительства, посвященном проблемам лесной отрасли.

Общий тон правительственного заседания сводился к тезисам, который выдвигается уже много лет: необходимо навести порядок в отрасли, увеличить долю высокопередельной продукции в производстве, и особенно в экспорте. Об этом, в частности, говорил на заседании президиума Госсовета в июне 2003 г. Президент РФ Владимир ПУТИН. По его словам, реализация поставленных задач позволила бы принести экономике дополнительные миллиарды долларов. За указанное время был предпринят ряд мер, способствующих подъему производства.

Тем не менее данные Росстата и МЭРТ за январь-сентябрь по-прежнему свидетельствуют о том, что на экспортном направлении существуют серьезные проблемы. По-прежнему опережающими темпами растет количество необработанных лесоматериалов (+15,6% при росте экспорта газетной бумаги на 4% и фанеры на 1,9%). Причем речь идет только об официальной статистике, в то время как значительная часть вырубки и экспорта круглого (необработанного) леса, по мнению аналитиков, по-прежнему осуществляется "в тени".

"Предложение Минпромэнерго можно расценивать как попытку ужесточить контроль над экспортом сырья, - говорит аналитик "Леспром Индастри Консалтинг" Павел АРТЕМЬЕВ. - Число экспортеров древесины измеряется тысячами, при этом, несмотря на провозглашенный курс на борьбу с нелегальной заготовкой, ее объемы практически не сокращаются. Потери государства оцениваются в $1 млрд. Гораздо проще будет осуществлять контроль над несколькими десятками крупных экспортеров, которые получат лицензии на право осуществления этой деятельности. Аукцион - наиболее рыночный механизм распределения ресурсов, в том числе и лесных. Однако непременным условием эффективности аукционов является наличие свободной конкуренции. Если государство сможет разработать механизм противодействия сговору среди участников таких аукционов, то, несомненно, это будет способствовать наведению порядка в отрасли и повысит эффективность лесопользования в целом".

Как считают эксперты, введение системы аукционов по принципу пресловутых конкурсов на квоты по рыбному промыслу (вызвавших столько споров) явилось бы неоднозначным решением. Впрочем, столько же неоднозначным, сколько и новая редакция Лесного кодекса РФ, до сих пор окончательно не принятого. По-своему логично специалисты Минпромэнерго хотят продолжить линию этого документа (прописывающего механизм аукционов на право аренды и вырубки леса), распространив его действие уже на вывоз срубленного леса. Но такая логика в российских условиях не всегда работает.

"В рассуждениях представителей Минпромэнерго, несомненно, есть резон, - считает директор департамента стратегического анализа компании "ФБК" Игорь НИКОЛАЕВ. - Аукционы по экспортным квотам в принципе представляют собой более гибкую систему. К тому же с помощью данной системы легче контролировать, что рубят и что вывозят.

Однако эти плюсы, пока, к сожалению, чисто теоретические. Квоты - слишком коррупционный институт в нашей стране, и в условиях, когда исследования выявляют увеличение коррупции, вводить еще одну потенциальную кормушку для нечистоплотных чиновников бессмысленно".

"Введение системы аукционов содержало бы и плюсы, и минусы, - считает главный аналитик РАО "Бумпром" Виктор ЛОГИНОВ. - Возможно, оно привело бы к некоторому сокращению числа фирм-однодневок, которых так много в отрасли. Ведь чтобы выкупить квоту, надо по крайней мере располагать какими-то средствами. Но с другой стороны, поскольку механизм подобных аукционов пока не очень ясен и, судя по примерам в других отраслях, таковым он может и остаться, понятно, что это не панацея от всех болячек леспрома. Если до сих пор 20-30 млн куб. леса рубятся и вывозятся главным образом за рубеж без всяких пошлин, это же будет происходить и в обход аукционов.

Поэтому скорее надо начинать с наведения порядка на самом производстве и в таможенной сфере. Плюс, возможно, дифференцировать вывозные пошлины - например, резко увеличив их на качественную твердую древесину. Более гибкая система пошлин вообще способна стимулировать позитивные сдвиги, что уже показало снижение тарифов на вывоз высокопередельной продукции - в результате ее производство в стране значительно выросло".