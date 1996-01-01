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Налоговая амнистия в России может быть отложена
Заместитель министра финансов РФ Сергей ШАТАЛОВ на пресс-конференции заявил, что срок налоговой амнистии в нашей стране может быть сдвинут с 1 января 2006 г. на 1 июля 2006 года. Причиной он назвал чересчур длительный процесс принятия законопроекта по упрощенному декларированию денежных средств, ранее скрытых от официального налогообложения.
Проект предполагает, что гражданин РФ не обязан будет раскрывать источник и момент получения своих доходов, можно будет ограничиться подачей декларации и платежом, составляющим 13% от задекларированной суммы.
О необходимости введения налоговой амнистии в правительстве говорят давно. Новая система даже была одобрена президентом еще в апреле текущего года. Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию заявил, что упрощение процедуры декларации и освобождение граждан от бремени налоговой ответственности должно стимулировать приток средств в экономику страны.
Все шло по плану, к 11 августа 2005 г. Минфин подготовил и представил к обсуждению соответствующий законопроект, но тут обнаружилось, что под амнистию не попадают средства, вложенные в недвижимость и ценные бумаги. К тому же амнистии подлежали только те субъекты федерации, что не уплатили подоходный налог. А нарушителям валютного и таможенного законодательства, а также получателям "серых" зарплат грозило уголовное наказание. Получилось, что такая амнистия никому не выгодна, и законопроект отправили на доработку. На этот раз нововведением является отмена требования вносить задекларированные средства в банк, достаточно просто заплатить с них 13%-й налог. Таким образом, в случае легализации крупных денежных сумм информация о них не попадет в руки финансовых разведчиков.
Напомним, что попытка провести налоговую амнистию в Грузии была безуспешной - вместо ожидаемых от всех неплательщиков $4 млн бюджет страны получил всего $35 тыс. от восьми бизнесменов...
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