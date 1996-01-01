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Прицепились к прицепам
Совет Федерации предложил с 1 января 2006 года в пять раз увеличить ставку транспортного налога, а также перераспределить налоговые доходы от акцизов на бензин и дизельное топливо, сообщает газета "Бизнес".
Эти поправки были одобрены на пленарном заседании верхней палаты парламента и в ближайшее время будут внесены в Госдуму. Предприниматели говорят, что увеличение ставки может привести к росту цен на товары и услуги. Поправки в Налоговый кодекс предусматривают увеличение ставки транспортного налога в пять раз.
При этом за субъектами федерации сохраняется имеющееся у них сейчас право пятикратно уменьшать или увеличивать ставку налога. Кроме того, сенаторы предлагают обложить транспортным налогом прицепы и полуприцепы на пневматическом и гусеничном ходу. Для них предполагается установить налоговую ставку в размере 1 руб. с каждого килограмма разрешенной максимальной массы.
Транспортный налог был введен с 1 января 2003 года для граждан и предприятий вместо налога с владельцев транспортных средств. Размер платежа зависит от мощности автомобиля. При этом от налога освобождены владельцы малолитражек: за машину мощностью до 70 л. с. ("Ока", "Таврия", "Запорожец") платить не нужно. Автомобиль мощностью от 70 до 100 л. с. опустошает кошелек владельца на 350-500 руб. (по 5 руб. за лошадиную силу).
За автомобиль с двигателем 100-150 л. с. приходится платить от 700 до 1050 руб. (по 7 руб. за лошадиную силу), с двигателем 150-200 л. с.-1500-2000 руб. (по 10 руб. за лошадиную силу), с двигателем 200-250 л. с.- 3000-3750 руб. (по 15 руб. за лошадиную силу).
Для более мощных транспортных средств плата составляет 30 руб. за лошадиную силу.
От возможного пятикратного увеличения ставок транспортного налога пострадают в первую очередь предприятия, имеющие большой автопарк: их расходы могут значительно возрасти. "Пятикратное увеличение налога приведет к удорожанию себестоимости перевозок, увеличению финансовой нагрузки на пассажиров и росту стоимости билетов",- пояснил "Бизнесу" президент группы компаний "Автолайн", президент московского отделения организации малого бизнеса "ОПОРА России" Никита МУЗЫРЯ. Кроме того, могут подорожать различные товары, ведь для их доставки используется автотранспорт.
"Законопроект может вступить в силу только с 2007 года, поскольку по транспортному налогу налоговый период - год", - сообщила сенатор от Пермской области Татьяна ПОПОВА.
Сенаторы уверены, что поправки позволят пополнить доходную часть региональных бюджетов и увеличить их расходы на дорожное хозяйство.
"Транспортный налог взимается уже не первый год, а в большинстве субъектов федерации состояние автомобильных дорог не улучшилось",- грустно возражает на это Никита Музыря.
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