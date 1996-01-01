Союзу рыболовецких колхозов - 80 лет

80 лет со дня образования Приморского Крайрыбакколхозсоюза - Союза рыболовецких колхозов, составляющих основу прибрежного рыболовства края, исполняется 25 ноября, сообщает "Восток-Медиа".

В ноябре 1925 года кооперативные артели создали единое объединение "Приморский промысловый совет"... В настоящий момент на судах и в береговых цехах предприятий, входящих в Крайрыбакколхозсоюз, ежегодно производится от 30 до 40 тысяч тонн продукции более чем 60 видов из рыбы и морепродуктов.