Свинцовому заводу стукнуло 75

Свинцовый завод в Рудной Пристани отметил 75-летний юбилей. В годы Великой Отечественной войны каждая восьмая пуля отливалась именно здесь.

В мирное время свинец поставлялся для нужд отечественной промышленности, электротехники, атомной промышленности. В трудные рыночные времена завод приостанавливал работу, но теперь выпускает сурьмянистый свинец, собственно сурьму и свинец особой чистоты. Свинцово-цинковые концентраты же из-за роста цен на сырье на мировом рынке полностью уходят на экспорт - такая политика ОАО "ГМК-Дальполиметалл" позволяет держать старый завод на плаву.