www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ОАО "Бор" ликвидировано. На его месте будет ЗАО

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Определением Арбитражного суда Приморского края завершено конкурсное производство в отношении ОАО "Бор" из города Дальнегорска Приморского края.

Как сообщили информагентству PrimaMedia в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края, коллегия Арбитражного суда Приморского края утвердила отчет управляющего и завершила конкурсное производство. В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о ликвидации ОАО "Бор". Решение о признании ОАО "Бор" банкротом было принято 24 декабря 2003 года по заявлению инвестиционной компании "Альянс-Капитал". Общая сумма кредиторской задолженности составляла тогда свыше 317 млн руб.

Удовлетворять требования кредиторов предполагалось за счет реализации имущества предприятия. Конкурсная масса составила в итоге 2 млрд 235 млн руб. Основная часть вырученных средств ушла на обеспечение жизнедеятельности предприятия, выплату заработной платы и налогов. К сожалению, погасить все обязательства не удалось, зато сохранены производство и рабочие места. Подавляющее большинство работников (3466 человек из 4193) трудоустроены путем перевода в ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" и его дочерние предприятия. Эти данные приведены в отчете конкурсного управляющего Александра КАРЛИНА, с которым он выступил перед комитетом кредиторов, а затем в суде. По мнению КАРЛИНА, поддержанному кредиторами, трудовым коллективом предприятия и администрацией Приморского края, все предусмотренные законом о банкротстве мероприятия выполнены.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru