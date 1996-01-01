ОАО "Бор" ликвидировано. На его месте будет ЗАО

Определением Арбитражного суда Приморского края завершено конкурсное производство в отношении ОАО "Бор" из города Дальнегорска Приморского края.

Как сообщили информагентству PrimaMedia в пресс-службе Арбитражного суда Приморского края, коллегия Арбитражного суда Приморского края утвердила отчет управляющего и завершила конкурсное производство. В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о ликвидации ОАО "Бор". Решение о признании ОАО "Бор" банкротом было принято 24 декабря 2003 года по заявлению инвестиционной компании "Альянс-Капитал". Общая сумма кредиторской задолженности составляла тогда свыше 317 млн руб.

Удовлетворять требования кредиторов предполагалось за счет реализации имущества предприятия. Конкурсная масса составила в итоге 2 млрд 235 млн руб. Основная часть вырученных средств ушла на обеспечение жизнедеятельности предприятия, выплату заработной платы и налогов. К сожалению, погасить все обязательства не удалось, зато сохранены производство и рабочие места. Подавляющее большинство работников (3466 человек из 4193) трудоустроены путем перевода в ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" и его дочерние предприятия. Эти данные приведены в отчете конкурсного управляющего Александра КАРЛИНА, с которым он выступил перед комитетом кредиторов, а затем в суде. По мнению КАРЛИНА, поддержанному кредиторами, трудовым коллективом предприятия и администрацией Приморского края, все предусмотренные законом о банкротстве мероприятия выполнены.