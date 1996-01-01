Служебное авто или повышенная зарплата?

"Служебные автомобили говорят очень многое о положении сотрудника в компании", - говорит Золт Танзош, консультант по вопросам менеджмента HayGroup, исследовавший практику предоставления служебной машины в 350 компаниях. Согласно полученным им результатам, эта практика в Германии набирает обороты, несмотря на и без того тяжелое бремя издержек для работодателей в этой стране.

Причем налицо все возрастающий интерес к более дорогим машинам. Все чаще приобретаются купе, внедорожники или кабриолеты, считавшиеся ранее неуместными в корпоративном гараже. При этом в крупных концернах с более консервативной внутрикорпоративной культурой стараются предоставлять сотрудникам серенькие авто в базовой комплектации, соответствующие сугубо корпоративным нуждам.

По мнению экспертов по управлению персоналом, наряду с повышением мотивации и имиджа, корпоративный автомобиль может и снизить некоторые операционные издержки. Например, иногда часть заработной платы сотрудников может преобразовываться в автомобиль с возможным переходом впоследствии этой машины в частную собственность сотрудника.

Впрочем, консалтинговая Ad Bonum Strategie und Marketing, Gutersloh считает, что все большее количество служащих отказываются от служебных авто в пользу увеличения заработной платы. Экспертами были опрошены компании, входящие в расчет немецкого фондового индекса DAX, а также 100 крупнейших предприятий, представляющих средний бизнес. Так вот, 54% немецких концернов предлагают служебный автомобиль сотрудникам взамен отказа от части зарплаты. Особенно эта практика распространена среди 30 крупнейших компаний индекса DAX. При этом средний бизнес предлагает авто на схожих условиях уже в 64% случаев.

Тем не менее по-прежнему остаются не решенными две проблемы. Во-первых, большинство сотрудников затрудняются с определением того, выгодна ли им замена части зарплаты на служебное авто с финансовой точки зрения. Во-вторых, большинство компаний предлагают узко ограниченный выбор моделей и комплектаций авто. Лишь 27% работодателей в Германии предлагают своим сотрудникам самим определиться в выборе машины.

В России служебные автомобили также давно стали частью корпоративной культуры многих компаний, однако этот сегмент все же значительно меньше, чем в странах Западной Европы. По словам генерального менеджера компании "Рольф" Валерия Тараканова, корпоративный сектор для компаний-дилеров пока не самый лакомый кусочек. Это, скорее, епархия представительств автомобильных концернов, поскольку заказы, поступающие от юридических лиц, требуют немалых скидок, делающих их реализацию нерентабельной.

Тем не менее в секторе корпоративных авто есть свои лидеры. В модельном ряде Mitsubishi корпоративные клиенты предпочитают иметь в своем парке Lancer, из Hyundai - Getz и Elantra. А по данным официального дистрибьютора Hyundai компании "Карнет-2000", на их долю приходится 45% от общего объема корпоративных продаж автомобилей в России. Mazda, по словам Тараканова, корпоративным клиентам практически не отпускается из-за дефицита на обе представленные в России массовые модели - Mazda 3 и 6. Компании попросту не готовы подолгу ждать поставок по несколько месяцев, да и давать скидки на дефицитные модели дилерам (впрочем, равно как и самим производителям) нет никакого резона.

Как сообщили Autonews.ru в компании "Автофрамос", в корпоративных продажах Renault на территории России превалируют те же авто, что и в частных. Наиболее активно российские компании интересуются тройкой Megane, Symbol и Kangoo. При этом неуклонный рост интереса со стороны российских компаний демонстрируют коммерческие авто (Kangoo Express, Trafic), продажи которых только в текущем году почти удвоились.