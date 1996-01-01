Фермер первопроходец

Первая половина 90-х отметилась в "новейшей" истории России подъемом интереса наших соотечественников к земледелию. Именно тогда в лексиконе россиян, поверивших демократическим лозунгам правительства Бориса ЕЛЬЦИНА, появились слова "фермер", "фермерство" и "фермерское хозяйство". Повальное помешательство на частной собственности на землю не миновало и Приморье. К примеру, в 1993 г. в Черниговском районе было зарегистрировано около 200 фермерских хозяйств. Сегодня из тех двухсот "первачей" осталось не более 20.

Среди выживших - крестьянское хозяйство Евгения ТРЕТЬЯКОВА, обосновавшееся в нескольких километрах от районного центра.

Шуба подождет

Земледелием Евгений Семенович начал заниматься благодаря, точнее, вопреки безработице и безысходности. В 80-х он возводил в Черниговке элеватор-гигант. Когда наступили смутные времена перестройки, финансирование проекта прекратилось, и инженер-механик Третьяков остался без работы. Не привыкший сидеть без дела, он на свой страх и риск взял в банке кредит и купил колесный трактор "Беларусь".

- Когда я начинал, землю, по норме 3 га на семью, брали все подряд: учителя, врачи, пожарные, председатели райпо, а через год она оказалась брошенной и заросшей травой. А мне земли не хватило, и я каждый день ходил в администрацию района с папкой с расчетами просить землю. В конце концов мне выделили заброшенное пастбище, абсолютно непригодное для пахоты, - вспоминал Третьяков начало своей карьеры земледельца.

На вожделенной земле новоявленный фермер высадил сою, а для ее обработки арендовал у колхоза комбайн и бочку гербицидов. Земля-кормилица на добро ответила добром. С 3-х га он снял три тонны чистой, крупной и никому не нужной сои. Частники не покупали зерно даже на корм скоту, а Уссурийский масложиркомбинат, основной местный потребитель сои, на тот момент уже лет пять как стоял. Чтобы свести концы с концами, Третьяков мотался по всему району с мешками, раздавая зерно в долг, под зарплату, под пенсию. Кое-что удалось пристроить, но основная часть урожая, как бельмо на глазу, пирамидой возвышалась у него на подворье. Интереса к сое, хоть убей, не было.

По словам Евгения Семеновича, ситуация со сбытом изменилась лет пять назад, когда появилась компания "Дальсоя", принимавшая зерно в неограниченном количестве. Плохо было одно - за сданное зерно земледельцы получали не живые деньги, так необходимые им для развития, а масло, мыло, стиральный порошок и прочий ширпотреб.

- Тогда расчеты между производителем сельхозпродукции и покупателем шли через взаимозачет. Мы перекладывали бумажки с одного места на другое и таким образом списывали долги. Даже банки не давали крестьянам наличных денег на оплату счетов, хотя на каждом углу были лозунги: "Поддержим российское крестьянство!". Я брал кредит, а банк сам оплачивал мои счета за комбикорм, за удобрения, на ГСМ, - рассказывает фермер.

...В этом году он снова взял кредит в банке на закупку гербицидов. Правда, на этот раз он схитрил и оформил его как "потребительский", а не как "фермерский". Его пример - другим наука. Под "фермерский" кредит пришлось бы закладывать и страховать свое имущество, а это трата времени и денег. Умные люди давно сообразили, что с нашим государством играть в "светлую" никак не получается.

Евгений Семенович признается, что можно было бы обратиться за помощью в Госпродагентство, но эта организация предпочитает рассчитываться с крестьянами по бартеру.

А у него уже был почти анекдотичный опыт альянса с этой конторой. Однажды Госпродагентство за сданную продукцию "осчастливило" его пятью тоннами всевозможной крупы, да еще по завышенной цене. Чтобы избавиться от "заработка", Третьяков кормил крупой домашнюю птицу, мешками раздавал ее родственникам и знакомым...

- В 1993 г., когда я оформил в банке свой самый первый кредит, жена захотела на эти деньги купить шубу. Но я сказал, что шуба подождет, и за 40 тыс. руб. взял у кооператоров бэушный "Беларусь". Он и сейчас у меня живой, - улыбается Евгений Семенович.

Сегодня автопарк Третьякова - это три гусеничных трактора, три колесных "Беларуся" и три трактора МТЗ. Само собой, как и у любого рачительного хозяина, вся техника на ходу.

Недавно Евгений Семенович прикупил еще один гусеничный трактор, требующий небольшого ремонта, и один "подержанный" комбайн для уборки сои. Обслуживают его хозяйство несколько сезонных рабочих и один "штатный" комбайнер, которого Евгений Семенович, прежде чем оформить на работу, закодировал от алкоголизма. Пьянство, как и прежде, бич деревни.

- Механизаторов на селе нет, хоть по 10 тыс. им плати, хоть миллион. Вымерли настоящие механизаторы или уехали в город. Весной мои работяги три раза сливали солярку и продавали. Я как-то прихожу, а они спят. Надо сеять, а они вовсю храпят. Я все лето давал на бирже труда объявление о приеме на работу. Приходят одни бичи. Я их обедом кормлю и вечером даю 100 руб. Я бы их выгнал, да других взять негде, - с сожалением говорит фермер. И тут же с благодарностью вспоминает китайских наемников, которые трудились у него на полях один сезон. Они горбатились как в известной песне: "нам солнца не надо, нам партия светит, нам риса не надо, работу давай". Короче, с китайцами проблем не было.

Колбаса против мяса

Воодушевленный его рассказом, задаю преуспевающему земледельцу дилетантский вопрос:

- Многие крестьяне шарахаются от слова "кредит", их пугают якобы большие проценты и кабальные условия возврата денег. Трудно ли сегодня начинающему фермеру взять кредит на развитие хозяйства?

- Если у человека ничего нет за душой, он никогда кредит не получит. Банк даже квартиру не берет в залог, пока там кто-нибудь прописан. С одним паспортом в банк нечего и соваться. Нет залога - не будет и кредита, - таков был ответ Третьякова.

- Почему, на ваш взгляд, с земли ушли многие люди, начинавшие крестьянствовать одновременно с вами?

- Потому что открыли границы, и Китай завалил наш рынок дешевой сельхозпродукцией и безвкусным дешевым мясом. Люди у нас не богатые и покупают, что подешевле. В прошлом году закупочная цена на мясо упала до 60 руб. за килограмм. Я вырастил 100 поросят и продавал их как гусей, по 500-600 руб. за голову, а их никто не брал. Сегодня в районе свинину продают по 110 руб., а говядину - по 100 руб. за килограмм. А килограмм хорошей колбасы в магазине стоит те же 100 руб. Конечно, люди будут покупать колбасу.

А если нет реализации сельхозпродукции, то нет и интереса ее производить, - таково мнение фермера Третьякова о падении интереса россиян к земледелию.

Кроме того, по убеждению Евгения Семеновича, немалую роль в отсутствии сбыта отечественной сельхозпродукции, в частности сои, сыграло и родное правительство, закупившее за границей в 2004 г. 100 тыс. тонн шрота, ценного концентрированного корма для сельскохозяйственных животных, производимого из зерновых культур. По сути, для российских земледельцев, выращивающих сою, это был удар ниже пояса, от которого они не могут оправиться до сих пор. Так, в 2005 г. приморская соя дала хороший урожай, но покупателя на нее нет. Более того, закрома многих фермерских хозяйств забиты соей прошлогоднего урожая.

- У нас урожай - беда, и неурожай - тоже беда, - разводит руками Третьяков. - В октябре 2002 г. у меня снегом накрыло 130 га сои. Урожай, конечно, погиб. Сугробы были по пояс. Но я взял деляну леса, лес продал и купил семян, так и выкрутился.

Сегодня крестьянское хозяйство Третьякова - это 200 га, занятых соей, 3 га под картошкой, 3 га под сахарной тыквой и несколько десятков голов свиней. Помидоры и прочие овощи он выращивает только для собственных нужд, а тыкву - для свиней. Было дело, Евгений Семенович занимался разведением крупного рогатого скота, но из-за падения цены на молоко он все стадо пустил под нож. Пять или шесть рублей за литр, что дают перекупщики, по мнению фермера, невыгодная цена.

Он и со свиноводством в прошлом году хотел завязать по этой же причине. Но, слава богу, в этом году наши граждане наконец-то осознали, что российская свинина по качеству и вкусовым свойствам сто очков вперед даст блочной китайской.

- Свинина пошла в гору. Люди в городе наелись китайского мяса, поняли, какая это гадость. Даже на селе его не берут, брезгают. В этом году у меня чушка только опоросилась, а на поросят уже очередь по записи, - говорит довольный Третьяков.

По его признанию, без помощи супруги Анны Александровны и дочери Алены Евгеньевны, которая ведет его бухгалтерию, ему бы трудно было управиться со всеми делами.

Покидая крестьянское хозяйство Третьякова, задаю хозяину последний вопрос:

- Сегодня стало легче фермерствовать, чем когда вы начинали?

Евгений Семенович ответил не сразу.

- Я уже втянулся и привык, - ответил он через несколько секунд раздумья. - Пропал страх перед неизведанным. Сегодня я умею зарабатывать деньги и ничего не боюсь. Чтобы что- то от земли получить, надо постоянно учиться. Я знаю, что я не пропаду. Я выживу, пусть меня только не трогают.

Пос. Черниговка - Владивосток