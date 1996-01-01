"Владивосток Авиа" продолжает терять прибыль...

ОАО "Владивосток Авиа" за 9 месяцев 2005 г. в сравнении с аналогичным периодом 2004 г. cнизило чистую прибыль на 39% - до 33,775 млн руб. При этом выручка компании за отчетный период выросла на 33% - до 3,24 млрд руб.

Как сообщается в отчете авиакомпании, "резкое увеличение себестоимости авиаперевозок не в полной мере позволило компенсировать рост расходов и привело к ухудшению некоторых финансовых показателей по сравнению 3-м кварталом 2004 г. На себестоимость авиаперевозок значительное влияние продолжают оказывать увеличение расходов на поддержание летной годности ВС и продолжающийся рост ставок аэропортовых сборов. Однако традиционно высокий спрос в летние месяцы и начало коммерческой эксплуатации нового самолета ТУ 204-300, а также предпринимаемые руководством предприятия меры по сокращению расходов вселяют оптимизм по скорому исправлению ситуации и выходу к концу 2005 г. с показателем чистой прибыли, превышающим прошлогодний".