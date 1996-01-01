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Под крыло Абрамовича
Росимущество предлагает альтернативную конфигурацию альянса авиакомпаний на базе ОАО "Красноярские авиалинии" ("КрасЭйр"), позволяющую сохранить за РФ контрольный пакет. В частности, Росимущество предлагает менеджменту "КрасЭйр" рассмотреть возможность включения в альянс ОАО "Владивосток Авиа", 51% которого находится в собственности РФ, а также ФГУП "Дальавиа".
Напомним, что не так давно об интересе "Аэрофлота" к "Дальавиа" заявил генеральный директор авиакомпании ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Валерий ОКУЛОВ.
Гендиректор и совладелец "КрасЭйр" Борис АБРАМОВИЧ объявил о планах создания единого авиаперевозчика на базе своих активов еще в начале года. Поначалу чиновники отнеслись к этой идее лояльно. Ведь в результате слияния была бы создана первая в России по авиапарку компания и вторая после "Аэрофлота" по объемам выручки и пассажирообороту. Но в минувшую пятницу Росимущество озвучило свой вариант объединения.
ДосьеБорис Абрамович (просто однофамилец хозяина "Сибнефти" и "Челси") родился 29 января 1960 г. в Красноярске. В 1983 г. окончил Рижский институт гражданской авиации, с 1983 г. работал в аэропорте "Северный" (Красноярск). В 1988-1989 гг. - главный инженер авиационного завода № 67, в 1989-1990 гг. - начальник авиационно-технической базы аэропорта "Черемшанка" (Красноярск). В 1990-1995 гг. - замначальника управления гражданской авиации по эксплуатации авиационной техники. В 1995-1998 гг. - гендиректор авиакомпании "Сибавиатранс". С 1998 г. - гендиректор KrasAir.
Авиационный альянс AiRUnion был создан в начале 2005 г. и объединяет юридически самостоятельные авиакомпании "КрасЭйр", "Домодедовские авиалинии", "Самара", "Омскавиа" и "Сибавиатранс". Участники альянса намерены не ограничиваться формированием общей маршрутной сети, которая уже покрывает значительную часть России, и нацелились на расширение международной маршрутной сетки. До конца года, заявил Борис Абрамович, AiRUnion станет полноценной единой компанией, претендующей на одну из ведущих ролей на рынке пассажирских авиаперевозок. Суммарный парк воздушных судов AiRUnion насчитывает 95 машин и может еще пополниться за счет новых участников (рассматривается вопрос о присоединении "Сахалинских авиалиний"). Борис Абрамович, говоря о логике формирования альянса, неоднократно подчеркивал, что решение о вхождении той или иной авиакомпании в AiRUnion принимается исходя из взаимодополняемости маршрутных сетей. "Желающих вступить в наш альянс много, однако для эффективной работы альянса, нужно, чтобы маршруты авиаперевозок дополняли друг друга, а не конкурировали", - говорил Б.Абрамович. Кроме того, по его словам, альянсу не интересны компании, чьи маршруты не имеют точек соприкосновения с остальными участниками AiRUnion.
В минувшую пятницу стало известно, как Росимущество видит альтернативную конфигурацию альянса авиакомпаний. В частности, Росимущество предлагает менеджменту "КрасЭйр" рассмотреть возможность включения в альянс ОАО "Башкирские авиалинии" и ОАО "Владивосток Авиа", 51% которых в собственности РФ, а также ФГУАП "Пулково" и ФГУП "Дальавиа".
При этом Росимущество предлагает исключить из схемы создания альянса ОАО "Омскавиа" и ОАО "Сибавиатранс", которые контролируются частными акционерами "КрасЭйр".
В случае принятия предложенной конфигурации Росимущество будет вырабатывать оптимальную схему приватизации этих предприятий, предусматривающую внесение либо акций, либо имущества в качестве доли РФ в холдинг AiRUnion. "Если это будет сочтено целесообразным и будет желание другой стороны получить предложенных нами перевозчиков, будем готовить проекты указов президента", - отметил представитель Росимущества.
Между тем для приватизации или внесения в холдинг акций предложенных Росимуществом АО и ФГУПов необходимо исключение их перечня стратегических предприятий. В свою очередь, Росимущество продолжает настаивать на сохранении за РФ контрольного пакета в альянсе авиаперевозчиков и не одобряет предложенную "КрасЭйр" схему, при которой контроль перейдет к частным акционерам "КрасЭйр". Предложения Росимущества были сформулированы в письме руководителя Росимущества Валерия НАЗАРОВА, направленном в конце октября в Минтранс и МЭРТ.
Досье"КрасЭйр" - четвертая по величине авиакомпания страны. В 2004 г. перевезла 1,9 млн пассажиров, получив 8,4 млрд руб. выручки и 9 млн руб. чистой прибыли. Государству принадлежит 51% акций "КрасЭйр", около 40% контролируют структуры Бориса Абрамовича. ООО "ЭйрЮнион" создано в 2004 г. под авиаальянс AiRUnion. 51% ООО принадлежит "КрасЭйр", 49% - "Домодедовским авиалиниям". Кроме этих компаний в AiRUnion вошли "Омскавиа", "Самара" и "Сибавиатранс", в которых связанным с Абрамовичем структурам принадлежат 70%, 40% и 100% соответственно.
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