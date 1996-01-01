Приморье рассчитывает на инновации от АТЭС

18-19 ноября в Пусане прошел саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в котором приняли участие лидеры стран-участников АТЭС. В состав российской делегации не случайно был включен и губернатор Сергей ДАРЬКИН, так как Приморье уже давно задействовано в проведении мероприятий АТЭС. В сентябре 2002 г. Владивосток проводил Форум АТЭС, а в сентябре этого года - заседание рабочей группы по транспорту.

Наиболее вероятно, что рабочая группа АТЭС по промышленной науке и технологиям, запланированная на 2007 г., тоже пройдет во Владивостоке. Именно здесь на грант Министерства образования и науки РФ в этом году создан Центр научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России с АТЭС. В его организации приняли участие ДВГТУ, ДВО РАН, Тихоокеанский центр стратегических исследований (ТЦСР) и ряд других организаций-соисполнителей.

Досье Межправительственный форум АТЭС создан в ноябре 1989 г. Объединение не имеет устава, поэтому действует как консультативный орган правительств государств - его членов. Ими являются 21 страна и территория, в том числе Австралия, Гонконг (Сянган), Индонезия, Канада, Китай, Россия, Республика Корея, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Чили, Тайвань, Япония. В сферу деятельности АТЭС входит налаживание контактов по оперативному обмену информацией, капиталами и технологиями, сотрудничество в обеспечении энергоресурсами, освоении и сохранении океанических запасов.

В конце октября в рамках подготовки саммита АТЭС в Сингапуре прошло заседание рабочей группы по науке, технологиям и инновациям, на котором новый центр представил директор Института региональных проектов ТЦСР Юрий АВДЕЕВ. По возвращении он поделился своими впечатлениями с "ЗР":

- Идея Центра заключается в том, чтобы создать структуру, где технологии и инновационные разработки дальневосточных ученых и всей России могли бы после соответствующей адаптации найти потребителя на развивающихся рынках стран АТР. Это как раз и есть один из примеров внедрения бренда "Тихоокеанская Россия". Технологии, инновации, ориентированные на специфику потребностей стран Тихоокеанского бассейна, проходят здесь технологическую, правовую, патентную, а возможно, и организационную "предпродажную" подготовку, а затем предлагаются на рынок АТР.

От России в заседании рабочей группы также принимал участие представитель Инновационного агентства при Минпромнауки. Я выступил с сообщением о созданном во Владивостоке центре, его целях и задачах, о нашем интересе установить контакты со всеми заинтересованными странами и организациями. Рассказал о нашем стремлении приступить к формированию единого коммуникативного пространства взаимного трансфера (обмена) технологиями. Уже организован сайт Центра (www.rapec. ru). Мы попросили подключить его к соответствующим информационным ресурсам АТЭС.

- Помнится, три года назад на форуме АТЭС во Владивостоке представитель Тайваня говорил о необходимости этого. Кто правит бал в этой рабочей группе?

- Наиболее активными участниками были представители Японии, Южной Кореи, Австралии, менее активно участвовали США и ряд других стран. Представители Китая были достаточно сдержанны, но задавали немало вопросов. По существу, уровень активности, а всего участвовало 16 стран, определялся теми результатами, которые были достигнуты за последнее время. Два последних года председателем рабочей группы был представитель Гонконга, на следующий срок руководство переходит к Японии.

По словам представителя России в секретариате АТЭС, каждая страна, обладающая теми или иными технологиями, стремится их внедрить на других рынках, при этом отслеживая внимательно действия соседей. Другими словами, рассчитывать на то, что здесь нас ждут с распростертыми объятиями, не приходится.

Более того, на этом рынке, пожалуй, нам предстоит столкнуться с очень жесткой конкуренцией, и к этому нужно быть готовыми не только технологически, но и глубоко понимая структуру рынка, разнообразие потребностей, а самое главное, надежно защищенными в правовом поле. А это уже, если хотите, определенный социальный заказ для наших вузов: кого из специалистов и для каких целей готовить.

- Попытки создать Дальневосточное инновационное агентство предпринимались три года назад, но дело тогда не пошло. Что изменилось с тех пор?

- Государство выделило грант на создание такого центра. Значит, приходит понимание: если мы не хотим оставаться сырьевым придатком, путь инноваций неизбежен. И мы должны эффективно использовать средства гранта. Есть вероятность получить хоть и небольшие, но деньги АТЭС. Думаю, наш бизнес тоже может быть заинтересован в продвижении отечественных технологий. Это как бы другая сторона продвижения инвестиций на рынки, эффективность которых существенно выше российских.

А еще у меня сложилось впечатление, что практически все представленные в Сингапуре проекты не имеют в основании прочной методологической базы. Проект при наличии денег финансируется, а является ли он системообразующим, на этот вопрос никто не отвечает. Но ведь совершенно очевидно, что частных задач бесконечное множество и на все денег никогда не хватит. А на основании каких критериев отбирается проект и повлечет ли его реализация осуществление множества других, на это внимание, как мне показалось, не очень то обращается. Хотя, с другой стороны, результаты экономической жизни, достигнутые Сингапуром за последние 30 лет, заставляют задаться другим вопросом: а может, дело и не в методологии? Но как бы то ни было, думаю, нам следует более активно работать во всех структурах АТЭС, чаще их приглашать к себе, и эти контакты могут оказаться обоюдно полезными.

К тому же в АТЭС есть огромное количество разработок, которые мы могли бы внедрить у себя. При любых обстоятельствах нам нужно в это входить, и как можно быстрее.