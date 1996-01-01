Таможня пока против электронных документов

Таможня РФ пока выступает против перехода к использованию электронных документов при оформлении таможенных грузов. Об этом заявила начальник правового управления Федеральной таможенной службы Галина БАЛАНДИНА.

"На практике мы полностью готовы к этому, - пояснила она. - Однако существуют определенные правовые препятствия, из-за которых мы вынуждены быть против чисто электронного таможенного оформления грузов".

По словам Баландиной, Федеральная таможенная служба изменит эту позицию только в том случае, если суды начнут принимать к рассмотрению компьютерные распечатки документов.

"В стране нет закона об электронно-цифровой подписи, следовательно, мы просто обязаны пользоваться обычными, привычными документами, подготовленными в письменном виде, с подписью и печатью", - отметила Баландина. После появления соответствующей нормативно-правовой базы, по ее словам, эта проблема будет снята и таможня будет электронные документы трактовать наравне с привычными бумажными.