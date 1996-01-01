Нефтезавод в Приморье будут строить китайцы

Администрация Приморского края ведет переговоры с российскими и иностранными компаниями о строительстве в крае нефтеперерабатывющего завода, который будет использовать сырье проектируемого трубопровода Тайшет-Перевозная. Об этом в Пусане заявил журналистам губернатор Сергей ДАРЬКИН.

"Мы сейчас ведем переговоры и уже подошли к началу работы над ТЭО (технико-экономическим обоснованием) завода", - сказал губернатор. Он отметил, что проектные работы по заводу начнутся после окончательного утверждения маршрута трубопровода.

По словам Дарькина, проектная мощность завода составляет 15 млн тонн нефтепродуктов в год, объем инвестиций, необходимых для строительства предприятия, - $1 млрд. Губернатор сообщил, что Приморский край "готов войти в этот проект землей и объектами инфраструктуры". Он отметил, что строительство завода позволит обеспечить регион мазутом, который сейчас завозится из Сибири, а также увеличит экспортные возможности Приморья.

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин сопровождает Президента РФ Владимира ПУТИНА в ходе его визитов в Южную Корею и Японию.

В Пусане в эти дни проходит форум АТЭС. В Токио пройдет российско-японский деловой форум с участием крупнейших промышленников России и Японии. На форум соберутся более 100 крупных российских бизнесменов. Организаторами форума выступили Российский союз промышленников и предпринимателей и Японская федерация бизнеса (Кэйданрэн).