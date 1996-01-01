Хорошо шумим!

Во Владивостоке представители малого бизнеса собрались в Краевом центре народной культуры. Мероприятие, возникшее почти спонтанно, вызывало удивление тем, что за несколько часов до этого события во Владивостоке официально открылся предпринимательский форум. На двух площадках разговор шел о разном и по-разному.

Зачем бизнес-сообщество разделили, или оно само разделилось, на две площадки?

Как заявляли организаторы собрания в лице Общественного совета предпринимателей Приморья и профсоюзных организаций края, акция протеста была продиктована экономическими причинами. Катализатором для предпринимателей стали "несправедливая" приватизация, ставки аренды и в целом государственная политика, "направленная на разрушение малого бизнеса". Бизнес на предложение обсудить жизненно важные вопросы отреагировал с пионерской задорностью, в назначенный час более 300 человек собрались на линчевание власти.

Для того, чтобы понять, насколько важна была эта акция, нужно обратиться к истории противостояния власти и бизнеса в последние несколько лет. Разрозненные группы предпринимателей объединяются только тогда, когда их бизнесу угрожает опасность. Этот факт в Приморье имеет стабильную тенденцию. И не важно, крупный это бизнес или малые предприниматели, выступление единым фронтом дает шанс на отстаивание своих позиций. Так было, когда бизнес защищал арендные ставки, боролся за приемлемые коэффициенты по ЕНВД, за уменьшение количества плановых проверок, за налог на игорный бизнес и так далее. Однако в последнее время конкретных целей борьбы становится все меньше, а предпринимательского крика все больше. Последняя акция - тому подтверждение. Причем - в этот раз отдельные представители власти играли по предпринимательским правилам.

Выслушать глас народа пришли депутаты Законодательного собрания края Николай МОРОЗОВ, Николай МАРКОВЦЕВ, депутат городской думы Игорь ЧЕРЕМИС, советник главы Владивостока по предпринимательству Сергей РУСАЛЕНКО, начальник управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры Николай АРЖАНОВ.

Сочувственно выслушали доклад председателя Общественного совета предпринимателей Приморского края Марины ШЕМИЛИНОЙ о том, что государство намерено душить бизнес принятием или непринятием соответствующих нормативных актов. Затем депутат Николай Морозов поинтересовался у сидящих в зале, почему они настолько наивны, думая о том, что их бизнес должен кто-то защищать.

"Вы поймите: государственная машина и чиновничий аппарат рассматривают вас как своеобразную кормушку. Если первым вы нужны как налоговый объект, то вторым - как дополнительный источник дохода. Есть единственный выход защищать себя в такой ситуации - нанимать адвокатов или играть по тем правилам, по которым вас вынуждают работать".

Однако депутат, имеющий юридическое образование, своими речами только разгневал сидящих в зале. Понеслись реплики с мест о том, что хватит "кровушку сосать", "он над нами издевается", "все они паразиты". Настроение разгневанной аудитории уловил депутат Марковцев и быстренько попросил слова. В течение 10 минут представитель законодательной власти рассказывал о том, что чиновников пора уже сажать, парламент распускать, а под конец заявил, что собираться нужно не по 200 человек, не в зале, а минимум 50 тысяч и на городских площадях. Чтобы уже на следующий день чиновники скопом с должностей слетали.

Наконец митинговые речи затихли. Чей-то здравый голос робко спросил, можно ли перейти к обсуждению вопросов, заявленных в повестке заседания. Оказалось, что можно. И начали с эпитетов. Один из предпринимателей с трибуны четко заявил, что приватизация городского имущества во Владивостоке бандитская и ее нужно приостановить. Точнее, даже не приостановить, а изменить правила игры. По его мнению, предложение цены в закрытом виде на торгах, несет в себе потенциальную угрозу бизнесу. "Таким образом мы не сможем купить помещение, на которое нацелились", - утверждал он.

А разве не эта закрытая форма торгов исключает любой сговор и уменьшает шансы для коррупции? Ведь именно бороться с коррупций и пришли сидящие в зале.

Еще один "чуткий" депутат Игорь Черемис решил помочь сидящим в зале в борьбе с приватизационным злом и в своем выступлении пообещал лично собрать депутатскую комиссию и вызвать на ковер директора агентства по продаже муниципальных земель и недвижимости на ковер. Было немного непонятно, действительно ли депутат не знает о ходе приватизации, за план которой он лично голосовал и который находится в ведении его комитета по экономической политике города, либо... К тому же его обещание "разобраться" собрание в нормальное русло уже не вернуло. Предпринимателям уже трудно было объяснить, что приватизация - не инициатива местных властей, а требования федерального закона. Они жаждали крови. И даже выступление их коллеги, который признался, что он единственный выиграл у администрации города судебный иск по аренде муниципального имущества, их не заинтересовало.

Понеслась тройка! И как не раз бывало, протест, умело разогретый, каждый использует в своих целях. Вот только цели предпринимателей в этом собрании проглядывались с трудом. Хотя, может, в этом и был весь скрытый смысл...