Фермеров пересчитают

Утверждены вопросы переписных листов, которые будут использоваться при проведении сельскохозяйственной переписи-2006. На очередном заседании Комиссии Правительства РФ по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса разработано 4 формы переписных листов: для сельхозорганизаций, фермеров, личных подсобных хозяйств и для некоммерческих объединений граждан.

Как сообщила пресс-служба Приморскстата, руководителей сельскохозяйственных предприятий спросят о распределении уставного капитала между акционерами, у людей, ведущих личное подсобное хозяйство, - кто и какие услуги оказывает их хозяйству. Фермеров спросят о составе работников: сколько работают и в каком количестве члены семьи, численность наемных работников и "сезонных" рабочих. Всем категориям сельхозпроизводителей зададут вопросы о поголовье скота и о посевных площадях.

По словам руководителя Приморскстата Виктора ШАПОВАЛОВА, вопросы об объеме помещений для хранения продуктов и содержания скота будут исключены, но об их наличии, тем не менее, спросят.

Не будут спрашивать о доходах, которые люди получают от своей сельскохозяйственной деятельности, и объемах производства. Переписчики поинтересуются лишь долей продукции, идущей на продажу. Дачников опросят выборочно, у них наиболее короткий список вопросов.