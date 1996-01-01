Перевозная остается бухтой преткновения

"Министерство природных ресурсов РФ завершило комплексное обследование северной части озера Байкал и прилегающих к озеру земель, которое длилось более месяца", - сообщил глава МПР России Юрий ТРУТНЕВ.

По его словам, "геологи и экологи, специалисты по безопасности в сфере недропользования буквально по сантиметру изучили район, где будет построен нефтепровод, и пришли к выводу, что единственной возможностью для строительства трубы является тот маршрут, который указан в Сетевом графике.

Юрий Трутнев сообщил, что МПР России не было готово согласовывать строительство трубопровода в непосредственной близости от озера Байкал в первоначальном виде и неоднократно предлагало компании "Транснефть" представить комплексный план обеспечения безопасности трубопроводной системы, проходящей по территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Такой план был представлен в МПР на минувшей неделе. По словам министра, он включает в себя применение новейших технологий защиты, которые до сегодняшнего дня не использовались в России, в частности систему "умная труба", увеличение толщины труб, проходящих по дну водоемов, систему многослойной защиты трубопровода, систему оперативного реагирования на возможные чрезвычайные происшествия, а также проект круглосуточной охраны территории, прилегающей к озеру Байкал.

Эти меры, по словам Юрия Трутнева, вместе с жесткими экологическими требованиями, которые будут предъявляться к проектировщикам и подрядным организациям в ходе строительных работ, повысят защищенность трубопровода и минимизируют риски загрязнения водоема в случае нештатной ситуации. "В комплексе, по мнению российских ученых, эта система защиты будет эффективнее, чем аналогичные технологии, используемые, например, Норвегией, США, Канадой или Мексикой при разработке уникальных морских месторождений", - подчеркнул министр.

Юрий Трутнев выразил благодарность всем руководителям МПР России, Роснедр, Росприроднадзора, которые в течение нескольких месяцев работали в тесном контакте с "Транснефтью" для повышения надежности трубопроводной системы. "Нам удалось добиться поставленных задач и снять напряженность у большинства специалистов, возникшую после оглашения первых планов по прокладке трубы в водоохраной зоне Байкала", - отметил министр.

В то же время он обратил внимание всех участников совещания на тот факт, что МПР России по-прежнему возражает против строительства нефтеналивного терминала в бухте Перевозная, климатические и биологические особенности которой не позволяют вести здесь соответствующие работы. "Мы уверены, что строительство терминала, например, в районе порта Находка на порядок целесообразнее, безопаснее, дешевле и эффективнее", - заявил министр. Он также дал поручение довести данную точку зрения до "Транснефти".

Согласовав Сетевой график строительства трубопровода, МПР России предложило учесть ряд замечаний. В частности, МПР выступило с предложением выделить пункт в графике, включив в него оформление лицензий на водопользование водными объектами и внутренними морскими водами.

Кроме того, МПР отметило, что Сетевым графиком не предусмотрено получение ОАО "АК "Транснефть" разрешения на сброс грунтов от дноуглубительных работ в бухте Перевозная, которое выдается по согласованию с Минобороны России, Минсельхозом России, Ростехнадзором и Роснедрами.

МПР России также уведомило Минпромэнерго, что 27 октября 2005 года была образована комиссия по подготовке заключения Росприроднадзора по проектным материалам ТЭО "Трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан". Заключение будет подготовлено в 30-дневный срок и направлено разработчику для последующего представления на государственную экологическую экспертизу в Ростехнадзор. В связи с этим в Сетевой график необходимо внести некоторые корректировки.