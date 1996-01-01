Предприниматели выступили против властей

Более 300 мелких предпринимателей Владивостока собрались во вторник в актовом зале Центра народной культуры для того, чтобы выразить свое недоверие власти. Причем от экономических лозунгов бизнес перешел к политическим требованиям.

Собрание бизнесменов прошло в рамках краевой акции протеста представителей малого бизнеса. Кстати, поэтому предприниматели Преображения, Арсеньева, Хороля, Покровки закрыли свои магазины в знак протеста.

Выслушать глас народа пришли депутаты Законодательного собрания Приморья и Думы Владивостока, чиновники разных рангов.

Однако конструктивного диалога с властью не получилось. На обвинения предпринимателей представители власти предпочитали отмалчиваться, видимо, потому, что свои лозунги и требования выступающие выражали крайне сумбурно и эмоционально. Главная мысль всех выступлений сводилась к тому, что местная власть душит бизнес.