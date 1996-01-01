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"Кадровый менеджмент" подвел итоги
10-я международная профессиональная выставка "Кадровый менеджмент" завершилась. В этом году она прошла не только в Москве и Санкт-Петербурге, но еще и в Киеве, собрав около 3 тыс. специалистов и директоров по персоналу, руководителей компаний и подразделений и став наиболее масштабным мероприятием года в сфере управления персоналом.
Свои услуги представили тренинговые и консалтинговые компании, кадровые агентства, финансовые и страховые предприятия, агентства по организации корпоративных праздников, фитнес-клубы, организации, предлагающие программное обеспечение для HR-отделов и дистанционное обучение, а также издательства деловой и HR-литературы.
В рамках выставки состоялось несколько мастер-классов, круглых столов и презентаций, в которых приняли участие HR-директора крупнейших российских компаний, настоящие "звезды"-управленцы: директор по персоналу АКБ "Росбанк" Сергей ДЕРЯБИН, зам. генерального директора по персоналу и социальной политике ГМК "Норильский никель" Ольга ГОЛОДЕЦ, заместитель генерального директора по персоналу УК "Русал" Виктория ПЕТРОВА и др.
Также прошел саммит HR-сообществ, на котором были представлены профессиональные объединения, работающие на кадровом рынке. А в рамках программы VIP-мероприятий состоялся форум "Правильный бизнес. Высшее руководство о кадровом менеджменте", на котором своим опытом в области HR-политики поделились собственники и руководители успешных компаний: президент компании "Евросеть" Элдар РАЗРОЕВ, президент Alcoa Russia Уильям Дж. О'РУРК, генеральный директор "ФинЭкспертиза" Елена ТРУБНИКОВА, генеральный директор "БорисХоф" Сергей ЛАРИН и др. Ведущим форума стал директор по корпоративным проектам АНО "Институт корпоративного развития" группы компаний "Ренова" Олег АЛЕКСЕЕВ.
Специально к этому мероприятию была издана новая книга из серии "Путеводитель по кадровому менеджменту" - "Компенсации и льготы", написанная и представленная вице-президентом по организационному развитию и управлению персоналом компании "ВымпелКом" Мариной НОВИКОВОЙ.
А главное, непосредственно перед выставкой было проведено комплексное исследование рынка кадровых услуг "Рейтинг деловой активности HR-рынка", в котором приняли участие 115 компаний-провайдеров кадровых услуг и 580 HR-специалистов. Это позволило получить объективную картину рынка кадрового менеджмента как со стороны заказчиков, так и со стороны компаний. Так, например, безусловными лидерами по количеству компаний-заказчиков являются кадровые агентства: почти половина из них работает с 100-300 клиентами в год (в то время как 50% тренинговых компаний сотрудничает ежегодно с 15-30 клиентами, а организаторы корпоративных праздников обслуживают до 50 клиентов в год). Кроме того, если на рынке услуг по подбору и организации корпоративных праздников около четверти компаний являются крупными (т.е. работают со значительным для своей сферы количеством заказчиков), то в тренинговом сегменте таких компаний всего 15%. Именно в этом секторе борьба за заказчика максимальна.
За подробной информацией и комментариями экспертов обращаться по тел. (095) 933-1098 или e-mail: pr@begin.ru.
Очередная выставка "Кадровый менеджмент" пройдет в Москве 21 марта 2006 г.
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