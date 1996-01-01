Пишите письма

Рекомендательные письма на Западе давно стали основным источником информации о потенциальном работнике. В центральных городах России наличие у соискателя рекомендаций тоже становится правилом хорошего тона. А вот приморские работодатели пока довольно прохладно относятся к письменным рекомендациям и их наличия у потенциального работника не требуют.

Причина популярности рекомендаций за рубежом объективна: там нет аналога наших трудовых книжек, и потому рекомендательное письмо становится единственным формальным подтверждением трудового стажа. Российские работники всегда могут подтвердить свой профессиональный опыт записями в трудовой книжке. Наверное, именно поэтому в рекомендательных письмах до сих пор не возникало большой надобности. Однако сегодня, когда жизнь становится все стремительней и заставляет людей довольно часто менять место работы и постоянно приобретать новый опыт, возникает необходимость формулировать итоги своей трудовой деятельности на каждом новом витке карьерного роста. Вот здесь как раз и нужны рекомендации. Не стоит забывать и о том, что отечественная трудовая книжка далеко не всегда отражает весь стаж ее обладателя, особенно если речь идет о дополнительных заработках и студенческой подработке. Поэтому собираясь на собеседование к работодателю, гораздо удобнее взять с собой несколько рекомендательных писем, чем ворох газет, журналов, проектов, эскизов и т.д.

Однако специалисты кадровых агентств, которые, кстати, наличие рекомендаций очень даже приветствуют, говорят, что российским работодателям все-таки ближе задушевная межличностная беседа, чем различные бумажки, переполненные шаблонными фразами. А вот устные рекомендации сотрудники агентств стараются в любом случае получить у предыдущих нанимателей соискателя.

Вне зависимости от наличия или отсутствия рекомендаций у соискателя, сотрудники кадровых агентств применяют практику "обзвона". Говоря иными словами, представитель работодателя или рекрутинговой компании, опираясь на резюме, обзванивает предыдущие места работы кандидата и задает все интересующие вопросы.

Рассказывает Анна ШАВРИНА, кадровое агентство "АКОН": "Рекомендательные письма требуются крайне редко. Мне даже сложно припомнить такой случай, чтобы требовался именно письменный отзыв о работе потенциального сотрудника. А вот устные рекомендации - они обязательны в работе практически по любой из вакансий. Проверить достоверность рекомендации достаточно просто. Для этого, как правило, мы используем информацию из разных источников (например, у разных сотрудников отдела или компании). Но тут нужно учитывать тот факт, что любая рекомендация в той или иной степени всегда остается субъективной. Самой же большой проблемой в оформлении любого рекомендательного письма является то, что никто, по-большому счету, не хочет ими озадачиваться. Как правило, на практике принято следующее: тот, кому нужна рекомендация, пишет ее самостоятельно, а лицо, выдающее письмо, только ставит свою подпись. И так как это весьма распространенное явление - то и ценность рекомендательных писем сегодня крайне невелика".

Рекрутеры также отмечают, что проверка рекомендаций вполне может стать основанием для отказа претенденту. Впрочем, необязательно потому, что он плохой работник или нечестный человек. Вообще, рекомендация - вещь довольно субъективная и служит в основном для подтверждения собственной оценки кандидата. Нередко рекомендации необходимы, если возникают сомнения в профессионализме и личностных качествах соискателя, когда бывает сложно составить полное представление о человеке по его резюме и единственной встрече на собеседовании. Причиной отказа может стать крайне негативный отзыв предыдущего работодателя.

Однако рекомендации, как правило, подтверждаются не у одного человека - они корректируются и перепроверяются.

И все-таки есть работодатели, которые требуют от соискателя наличие рекомендательных писем. Если специалист не останавливается на достигнутом, двигается постоянно вверх по карьерной лестнице, меняя компании и работодателей, то ему лучше все-таки запастись рекомендательными письмами. Тем более, что рекомендация, как говорится, есть не просит.

Анна ТЕПЕЛЬ, кадровое агентство "Континент-Групп": "Рекомендательное письмо может представлять собой как письменную характеристику, так и устный отзыв бывшего работодателя, который является наиболее информативным источником получением информации о кандидате. Рекомендации бывших руководителей вселяют в работодателя уверенность в том, что он не ошибается, принимая на работу нового сотрудника, развеивают сомнения относительно профессиональных и личностных качествах кандидата. Если все же требуется именно письмо, то оно должно быть удобочитаемым, аккуратно и грамотно написанным. При написании рекомендательных писем должен соблюдаться ряд правил. Во-первых, должно быть четко понятно, кем приходится рекомендатель рекомендуемому. Это могут быть отношения: начальник-подчиненный, партнер-партнер, коллега-коллега и т.п. Не нужно стремиться к тому, чтобы рекомендателем выступил наиболее важный человек в организации, например, генеральный директор, который, возможно, даже не имеет ни малейшего представления о личных и профессиональных качествах соискателя. Гораздо более ценными будут рекомендации от непосредственных руководителей, которые знают, на что способен кандидат, чего еще может достичь. Во-вторых, из текста письма должно быть ясно, где и при каких условиях рекомендатель познакомился с кандидатом. В-третьих, основная часть рекомендательного письма должна быть лаконичной, но при этом необходимо полностью раскрыть, что собой представляет соискатель как в профессиональном плане, так и в межличностном общении. Не нужно ограничиваться общими формулировками, которые подходят практически всем. Необходимо привести примеры конкретных успехов и достижений. Обязательно указать причину ухода из компании, должность, фамилию, имя, отчество и контактные данные лица, подписывающего рекомендательное письмо".

Как говорят специалисты, рекомендательное письмо не нужно заверять печатью, а тем более у нотариуса: человек, подписывающий его, своим именем подтверждает все сказанное. В тоже время работодатели предпочитают видеть письмо на официальном бланке компании, в которой работал специалист.

Итак, рекомендательные письма, вполне возможно, уже в ближайшем будущем станут неотъемлемой частью процесса трудоустройства. С одной стороны, это значительно облегчает процедуру найма для всех участников, с другой - не отменяет необходимости соискателю проявлять себя наилучшим образом. По крайней мере, во время испытательного срока.