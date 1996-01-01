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У рыбы - критические дни

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Рыбная отрасль края находится у критической черты. Необходимо принимать жесткие и непопулярные меры, чтобы вывести отрасль из кризиса", - заявил на расширенном заседании правительства Хабаровского края губернатор Виктор ИШАЕВ. Это заседание было посвящено основным направлениям развития рыбной промышленности Хабаровского края до 2010 г.

Среди проблем, которые "душат" местных рыбаков и переработчиков, министр природных ресурсов края Геннадий ПОЧЕРЕВИН назвал постоянное сокращение квот, нехватку специальных судов и оборудования.

Так, сверх нормативного срока эксплуатируется свыше 70% добывающего флота. Обеспеченность предприятий судами для вылова рыбы и морепродуктов в прибрежной зоне составляет менее 30%, а холодильными мощностями - 70%. Сильно тормозит развитие отрасли незаконченность нормативно-правового регулирования состояния и развития рыбного хозяйства, отсутствие многих подзаконных актов, конкретизирующих основные аспекты рыбохозяйственной деятельности, которые отражены в федеральном законе "О рыболовстве".

За 2004-2005 гг. предприятиями приобретено и переоборудовано 18 рыболовных судов различного назначения. На береговых мощностях и судах установлено скороморозильное оборудование общей производительностью 420 тонн в сутки, холодильников на 3200 тонн единовременного хранения, построено 12 новых цехов и установлено более 30 современных технологических линий, модернизировано и заменено значительное количество оборудования. Общие вложения в переоснащение отрасли за этот период составили 765 млн руб. против 470 млн руб. за предыдущие два года.

Гендиректор ООО "Востокрыбпром" Геннадий БРЕДИХИН рассказал, что с января 2006 г. на судах компании типа БАМР будет установлено 10 новых высокопроизводительных технологических линий немецкого производства, немного позже - еще 5 новых зарубежных линий.

В какой-то мере стабилизации положения в отрасли способствовало установление порядка долгосрочного закрепления квот за рыбодобывающими предприятиями, создание системы взаимосвязанных договорных отношений между правительством края и рыбохозяйственными организациями. А также осуществление ряда мер по финансовому оздоровлению хозяйств, включающих предоставление в 2004 г. предприятиям отсрочки платежей в сумме 311 млн руб. и списание пени и штрафов на сумму 220 млн руб.

Принятые меры позволили за 2004-2005 гг., несмотря на снижение объема квот на вылов и добычу водных биологических ресурсов на 13%, увеличить производство рыбной продукции на 2,9%, в том числе на береговых мощностях на 9,2%. Выпуск высокотехнологичной продукции возрос на 33%, в том числе кулинарной, копченой и вялено-сушеной продукции в 1,8 раза, балычных изделий - в 2 раза. На треть расширился ассортимент выпускаемой продукции. Уровень переработки сырья достиг 98%.

Рост качества и расширение ассортимента рыбной продукции, развитие торговой сети позволили за два последних года увеличить объем реализации в крае продукции собственного производства на 5% и среднедушевое потребление рыбы и морепродуктов в крае - с 21,2 до 22,6 кг, или на 6,6%, что в два раза выше, чем в среднем по РФ.

Повышение эффективности использования сырья позволило также укрепить экономическое положение отрасли. В 2004 г. рыбная промышленность впервые за последние пять лет в целом сработала рентабельно, ожидаемая прибыль прибыльных предприятий за 2005 г. составит 285 млн руб. против 175 млн руб. в 2003 г. Производство товарной продукции по сравнению с 2003 г. возрастет на 13%, а средняя заработная плата работников отрасли увеличится с 6,2 до 8,8 тыс. руб., или на 42%. Поступление налогов в краевой бюджет в 2005 г. составит 159 млн руб. против 126 млн руб. в 2003 г.

Сетуя на снижение квот, министр в то же время признал, что "значительными остаются резервы в расширении освоения ресурсной базы отрасли. Не снижается уровень недоосвоения выделенных квот, который ежегодно составляет 15-20%". На что Ишаев заметил, что необходимо перераспределение ресурсов, которые нужно отдавать тем, кто работает более эффективно, с высоким уровнем переработки, создает новые рабочие места. А также ориентировать на экспорт морепродукты, которые не находят рынка сбыта в регионе.

Из-за отсутствия необходимого количества маломерных судов и низкого уровня работы отраслевой науки слабо осваиваются ресурсы прибрежной зоны. Возможности лова пресноводных во внутренних водоемах используются только на 30-35%. Выпуск молоди в 2005 г. на рыборазводных хозяйствах составил 52% от установленной мощности.

По признанию Почеревина, очень медленно развивается выпуск рыбопродукции высокой степени переработки в городах Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани, на национальных предприятиях коренных малочисленных народов Севера. Слабо растет производство консервов и продуктов длительного хранения, недостаточно активно используются современные методы упаковки и проводится работа по внедрению сертификации продукции по стандартам ЕС. В то же время до 80% производимой продукции реализуется в мороженом виде. На что заместитель главы Комсомольска-на-Амуре Сергей СЕМЕНОВ сообщил, что запланировано создать в городе собственную производственную базу и поднять долю продукции глубокой переработки рыбы до 25-30%, в то время как в среднем по краю этот показатель не превышает 10%. Председатель ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края Галина ВОЛКОВА поддержала Семенова и предложила создавать центры по глубокой переработке рыбы на местах. Тем более что уже есть опыт создания подобных центров по освоению недревесных продуктов леса.

Резкой критике подверг Ишаев систему судоремонта в крае. Более 70% судоремонтных работ ежегодно выполняется за пределами края, потому что судовладельцы ищут, где ниже цены и приемлемые сроки выполнения работ. Так, в соседнем Приморье стоимость этих работ на 10-15% ниже, чем у хабаровских судоремонтников при одинаковом качестве. Если не привлекать на наши заводы судовладельцев выгодными условиями, то можно совсем потерять все заказы и остаться ни с чем.

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