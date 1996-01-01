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"Балтика" меняет систему дистрибуции

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшую пятницу в ходе телефонной пресс-конференции компания "Балтика" объявила об изменении системы дистрибуции в Сибири, Волгоградской области и на Дальнем Востоке - в течение 2006-2008 гг. эксклюзивным дистрибутором пивоваров, входящих в Baltic Beverages Holding, в этих регионах России станет московская компания "Мегаком Люкс".

Соответствующий договор президент ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" Антон АРТЕМЬЕВ и президент группы компаний "Мегаполис", в которую входит ООО "Мегаком Люкс", Сергей КАЦИЕВ подписали 10 ноября в Санкт-Петербурге".

Согласно договору, заключенному сроком на 3 года, ООО "Мегаком Люкс" с начала 2006 г. будет осуществлять на территории Сибири, Дальнего Востока и Волгоградской области продажи объединенного портфеля брэндов компаний ВВH, находящихся в настоящее время в стадии операционной интеграции, - ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", ОАО "Вена" и ОАО "Пикра".

"Решение о выборе основного партнера было принято после оценки деятельности ООО "Мегаком Люкс" за предыдущий период, а также детального анализа деятельности других компаний-дистрибуторов, работающих в регионе", - сообщили в компании.

Дистрибуторы, имеющие в настоящее время контракты с компаниями холдинга ВВH, будут рассматриваться как потенциальные члены клуба субдистрибуторов, формированием которого, согласно договору, совместно будут заниматься "Балтика" и "Мегаком Люкс".

Сегодня "Балтика" ставит перед "Мегакомом" задачу выровнять данные и привести к тому, чтобы в большинстве регионов стабильно продавался уже объединенный портфель брэндов: продукция компаний заняла бы, как минимум, 40% регионального рынка (Сибирь и Дальний Восток).

По словам президента "Балтики", компания планирует значительно увеличить в регионах объем продаж пива таких марок, как "Невское", Tuborg и Kronenbourg. В то же время доля реализации недорогой в ценовом отношении продукции региональных пивных брэндов будет снижаться. На Дальнем Востоке таким региональным брэндом является пиво "ДВ", которое производит филиал "Балтики" в Хабаровске.

Досье

Пивоваренная компания "Балтика" является одним из ведущих производителей пива в России. В состав компании входят заводы в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове-на-Дону, Самаре и Хабаровске. Контрольный пакет акций АО "Пивоваренная компания "Балтика" принадлежит скандинавскому концерну Baltic Beverages Holding.
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