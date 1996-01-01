Разобраться по-крупному

Рейтинговое агентство "Золотой Рог" впервые в истории представляет Рейтинг крупнейших компаний Приморского края, независимо от их правового статуса. Рейтинг дает возможность не только понять "кто есть кто?" в региональной экономике, но и сделать целый ряд других далеко идущих выводов.

Основной из этих выводов, в общем-то, очевиден и, на первый взгляд, не выглядит не слишком благожелательно. Выручка 60 крупнейших компаний Приморского края по итогам 2004 г. увеличилась лишь на 14,1%, что с учетом официально признанных темпов инфляции (немногим более 12%) свидетельствует о своеобразной стагнации крупного приморского бизнеса.

Хотя и это еще не все. Нельзя забывать, что минувший год стал самым успешным в новейшей истории Приморья. Как известно, валовой региональный продукт края (ВРП) в 2004 г. вырос более чем на 6%, что стало самым высоким за последние 15 лет показателем. Однако на самом деле ситуация выглядит несколько иным образом. Дело в том, что рейтинг крупнейших компаний Приморского края позволяет достаточно отчетливо проследить одну общую тенденцию. Более крупные компании в среднем растут куда более быстрыми темпами, чем мелкие, и при этом имеют более высокую рентабельность.

Так, совокупные темпы роста компаний с выручкой более 3 млрд руб. по итогам прошлого года составили 17,25%, а чистая рентабельность в среднем достигла 7,28%. Не самые плохие результаты, если учесть, что общую статистику, особенно в плане прибыльности, заметно подпортило КГУП "Примтеплоэнерго", уже давно утвердившееся в статусе главной "черной дыры" Приморского края. Более низкие результаты по итогам 2004 г. показали и компании с выручкой от 1 до 3 млрд руб. Объемы их продаж в среднем увеличились на 15,28%, а чистая рентабельность составила 10,44%. Впрочем, остальные участники TOP-60 заметно проигрывают на их фоне. Недаром объемы продаж компаний с выручкой менее 1 млрд руб. в прошлом году выросли лишь на 5,73%, а чистая рентабельность составила 2,37%

В общем, вывод налицо. Получается, что динамика развития крупного приморского бизнеса сегодня намного выше, чем среднего, что не вполне логично. Крупным предприятиям наращивать объемы всегда сложнее, поскольку для этого им, как правило, приходится перекраивать рынок.

Второй вопрос, возникающий по итогам сопоставления данных, также достаточно очевиден. За счет кого произошел тот самый рекордный экономический рост более чем в 6%? Получается, что за счет среднего бизнеса с выручкой менее 300 млн руб. и малого бизнеса.

Причина сложившейся ситуации, по всей видимости, имеет не экономическое, а скорее, бухгалтерское и бюджетно-налоговое объяснение. Дело в том, что крупный бизнес по определению намного более прозрачен, чем средний и мелкий. С одной стороны, ему куда больше внимания уделяют налоговые органы, с другой - дает о себе знать необходимость поддержания высоких корпоративных стандартов.

Иными словами, крупный бизнес обладает намного меньшими возможностями для оптимизации финансовых потоков, тогда как средний и малый бизнес во всю использует различные схемы, обеспечивающие существенную экономию на налогах и более простое изъятие прибыли.

Самый очевидный в данном случае способ - это ведение деятельности через большое количество хозяйствующих субъектов, многие из которых являются частными предпринимателями и имеют существенные льготы по налогообложению. Примеров, когда средний и даже крупный бизнес распадается на множество мелких компаний, можно привести немало. Правда, говорить о сугубо негативном эффекте, то есть снижении бюджетных доходов, в данном случае нельзя. Позитивное влияние, которое может носить не только экономический, но и социальный характер, в данном случае также очевидно.

Во-первых, чем ниже налоговая нагрузка, тем выше инвестиционный потенциал бизнеса. Спорить с этим фактом бесполезно. Тем более что и примеров бурного развития на бумаге независимых компаний под единым брендом немало. Конечно, часть средств, сэкономленных на налогах, идет на конечное потребление людей, контролирующих финансовые потоки. Однако в малом бизнесе данная проблема куда острее - здесь доля потребления куда выше инвестиций в развитие.

Во-вторых, практика показывает, что чем ниже налоговая нагрузка, тем ниже цены на товары и услуги. Нельзя не замечать, что "распадающийся" бизнес в основном задействован в потребительском секторе экономики, то есть социальный характер также налицо.

Понятно, что с точки зрения крупного бизнеса баланс плюсов и минусов мало интересен. Однако таковы реалии сегодняшнего дня, сегодняшнего законодательства и сегодняшней государственной системы администрирования, которая заточена на максимальное изъятие ресурсов именно из крупного бизнеса.

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