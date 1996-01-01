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Рецидив с тралом "Востоктранссервиса"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Трижды за последний год Приморский арбитражный суд рассматривал дела с участием судоходной компании "Востоктранссервис" из г. Владивостока. Причем участие это незавидное - в роли ответчика по искам Северо-Восточного регионального пограничного управления ФСБ России. 1 ноября арбитраж вынес решение по очередному "рыбному" делу.

Так уж выходило, что промысловые суда "Востоктранссервиса" то и дело попадались в "сети" пограничников у берегов Камчатского полуострова. Местные стражи морских рубежей уличали в браконьерской добыче водных биоресурсов экипажи траулеров "Маундо" и "Тахкуранд".

Причем последний "залетал" дважды. Первый раз - в августе 2002 г., когда рыбаки подняли на борт свыше 290 тонн незаконно выловленного минтая. За нанесенный природе ущерб с предприятия было взыскано 13 млн руб. в доход федерального бюджета. Капитан судна ответил не только двухмиллионным штрафом из собственного кармана, но и рабочим местом.

Летом 2003 г., когда "Тахкуранд" вновь попался на браконьерстве, у штурвала стоял уже другой человек. От перемены капитанов поступки не меняются! Пограничники обнаружили в трюмах судна 265 тонн "левого" минтая. Позже городской суд Петропавловска-Камчатского признал капитана Олега КУКСОВА виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 253 и ч.2 ст.201 УК (незаконная разработка естественных богатств в исключительной экономической зоне РФ, злоупотребление полномочиями). Капитана оштрафовали на 79 тыс. руб. с лишением права занимать командную должность в течение года.

А на днях во Владивостоке завершилось арбитражное дело по иску Северо-Восточного управления ФСБ к владельцу траулера. На этот раз ЗАО "Востоктранссервис" должно выплатить в пользу спецслужбы 31,5 млн руб.

Хотя вряд ли эта промысловая компания легко расстанется с деньгами. Руководство предприятия традиционно оспаривает "неприятные" судебные акты в вышестоящих инстанциях. Так было с решением по первому делу "Тахкуранда", законность которого проверялась и в апелляционном, и в кассационном порядке. Не обошлось, кстати, без обжалования и в случае с траулером "Маундо", который "погорел" на минтае еще в 2002 г.

Браконьерская добыча составила тогда 61,6 тонны, а платить за грехи надо сейчас: в августе 2005 г. суд взыскал с компании 6 млн руб. в возмещение нанесенного ущерба. Поэтому не исключено, что будет оспорен и последний вердикт арбитражного суда, учитывая высокий размер штрафных санкций. Напомним, это 31,5 млн руб. Всего же по установленным фактам браконьерства с ЗАО "Востоктранссервис" взыскано свыше 50 млн.

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