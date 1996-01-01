Владивосток обогатится на 70 млн

Администрация г. Владивостока пожинает первые плоды приватизации муниципальной недвижимости - начиная с первых торгов, состоявшихся 25 октября, уже реализовано более 100 объектов.

Как сообщил "ЗР" директор агентства по продаже муниципального имущества и земель администрации Владивостока Сергей МОРДАНШИН, в ходе торгов стартовая цена на все выставленные объекты была превышена, а общая сумма, которая поступит в городской бюджет, превысит 70 млн руб.

В то же время, часть помещений из-за их непривлекательности для потенциальных покупателей реализовать на торгах так и не удалось. Как правило, это небольшие объекты общей площадью в 20-30 кв. м в периферийных зонах. При этом на отдельные объекты цена в ходе торгов выросла практически вдвое против стартового предложения мэрии.

"Интерес к торгам у предпринимателей большой, - утверждает Сергей Морданшин. - Заявки на участие в аукционах поступают от частных предпринимателей, физических и юридических лиц, в том числе крупных инвестиционных компаний".

До конца года городу осталось продать еще около 200 муниципальных объектов. Помещения, не реализованные в 2005 г., автоматически переходят на продажу в 2006 г.