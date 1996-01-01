Средняя зарплата в Приморье вырастет

В 2006 г. средняя заработная плата в Приморском крае вырастет на 2 тыс. руб. и составит 11 тыс. руб. в месяц.

Об этом в ходе депутатских слушаний по проекту краевого бюджета на 2006 г. заявил первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО. По его словам, "в целом фонд заработной платы в крае в 2006 г. вырастет более чем на 20%, сегодня средняя зарплата по краю составляет 9 тыс. руб.".