Головы полетели

"В Москву, в Москву, работать и работать!". Такое впечатление, что этот призыв раздается буквально отовсюду. И следуя ему, уезжают сослуживцы и знакомые, родственники и друзья. В большинстве своем - это люди молодого возраста, с хорошим образованием и амбициозными планами на будущее.

Почему молодые и перспективные покидают Приморье? Куда они едут и на что рассчитывают? Специально для "ЗР" тему оттока кадров прокомментировали специалисты ведущих кадровых агентств Владивостока.

Калейдоскоп историй

История первая. Молодая девушка, студентка престижного факультета, начала свою трудовую деятельность в известной и весьма процветающей компании еще во время обучения в вузе.

Энтузиазма и работоспособности ей было не занимать, поэтому продвижение по карьерной лестнице было довольно стремительным - от рядового сотрудника рекламного отдела до директора по рекламе. На этом рост закончился, а новые предложения не отличались ни более высокой зарплатой, ни перспективами. Поэтому когда друзья предложили уехать в Москву, она, недолго думая, согласилась. Сегодня ее должность звучит примерно так же - заместитель генерального директора по рекламе. Однако зарплата выше в 2 раза, полномочий значительно больше, а масштаб компании, в которой она работает, уже совсем иной.

"Уезжают в первую очередь действительно специалисты достаточно высокого уровня, потому что они не видят перспективы своего дальнейшего развития во Владивостоке, - говорит директор компании "АНКОР" во Владивостоке Марина ЖЕЛЕЗНЯКОВА. - Как правило, это молодые люди, имеющие хорошее образование, нацеленные на карьеру, готовые к риску и испытаниям".

История вторая. Студент вуза еще во время учебы снискал себе славу талантливого дизайнера. Его знали, приглашали на работу, от заказов не было отбоя. Но потом стали проявляться симптомы "звездной болезни", начались проблемы с работодателями. Парень решил, что его не оценили, и уехал искать счастья в Москву. Но в Москве таких талантов оказалось хоть пруд пруди. Поэтому сегодня он перебивается случайными заказами, не имея там ни своего жилья, ни постоянного места работы. Однако во Владивосток возвращаться не собирается: здесь тоже придется начинать все с начала.

"Отъезд в Москву, особенно для молодого поколения вполне успешных приморцев - это некий такой массовый искусственный ажиотаж. Складывается такое впечатление, что большинство из них просто ждет подходящего момента, чтобы собрать чемоданы и уехать. Но ведь уверенность в том, что в столице всем будет очень хорошо, - это, по большому счету, миф, такая красивая легенда, которая вскружила голову многим, - считает директор по рекрутменту агентства по подбору персонала "Карьера-Форум" Марина ТИМОШЕНКО. - И я могу привести много примеров, когда наши кандидаты уезжают туда и не очень-то и довольны своим новым положением. Надо отметить, что этот миф действует в большей степени на молодежь, у которых, с одной стороны, еще нет ничего за спиной, а с другой - им просто нечего терять. А вот менеджеры высшего звена и более зрелого возраста не очень торопятся переместиться в столицу, зная, что там придется работать в более жестких условиях. Поэтому, если здесь у них есть нормальная работа, они свой выбор делают в пользу Владивостока. Получается, что самая активная часть населения, будущие кормильцы региона покидают его лишь потому, что наиболее всего подвержены влиянию мифов".

"Очень часто уезжают именно те, кто не смог реализоваться во Владивостоке, - дополняет коллегу Марина Железнякова, - молодые люди надеются найти Эльдорадо в столичных городах. Обычно комментарий покидающих город таков: "Там хороший рынок, там проще, там большие возможности и т.д.".

История третья. Супружеская пара, вполне успешные молодые люди переехали в Москву. Оба нашли хорошую работу по специальности с достаточно высокой зарплатой. Но найм жилья, транспортные расходы, более дорогая жизнь не оставляли возможности откладывать средства на покупку квартиры. Плюс к этому постоянный рост цен на недвижимость отодвигал перспективу обзавестись собственным жильем на необозримое будущее. Попытки найти работу с более высокой зарплатой не увенчались успехом - перейти на новый зарплатный уровень в Москве довольно сложно. Поэтому они приняли решение вернуться во Владивосток. Пока они об этом не жалеют.

"Некоторые успешные люди все-таки возвращаются. И хотя уровень зарплат в Москве выше, но отсутствие жилья и необходимость его найма практически съедает ту разницу в зарплате, которая казалось такой большой из Владивостока, - говорит директор АПП "Карьера-Форум" Галина ПОПОВА. - Массовой тенденции к возвращению пока не наблюдается. Хотя многие кандидаты, переезжая в Москву, не торопятся сжигать за собой все мосты, сохраняют связь с агентством и говорят о том, что, если появится интересный проект здесь, они будут готовы вернуться. Но, безусловно, они ожидают хороших предложений".

В компании АНКОР также отмечают, что за последний год столкнулись с новой тенденцией: кандидаты, ранее покинувшие наш город, звонят из разных городов России с просьбой рассмотреть их кандидатуру на позиции во Владивостоке. Есть кандидаты, которые вернулись обратно и нашли себя здесь.

Регион безусловно нуждается в PR

Но не только экономические причины и перспективы роста движут теми, кто уезжает искать лучшей доли в столице. Специалисты считают, что не стоит сбрасывать со счетов и другие факторы - социальные, психологические, географические.

"На самый основной фактор - экономический - быстро повлиять нельзя. Люди утекают вслед за финансовыми потоками - это естественно. А вот повлиять другими инструментами на этот процесс вполне можно. В первую очередь - это PR территории, - считает Галина Попова. - На самом деле у нас есть достаточно интересные проекты, но о них нужно больше писать, говорить, и, главное, подавать их под определенным "соусом" - это новые рабочие места, перспективы роста для молодых специалистов и т.д. Я точно могу сказать, что для многих, особенно тех, кто сомневается в отъезде, перспективность региона станет решающим фактором для того, чтобы остаться. С одной стороны, в этом должны быть заинтересованы местные власти, но с другой, и центральные тоже должны прилагать какие-то усилия к тому, чтобы люди оставались здесь. Потому что, если квалифицированные специалисты будут отсюда уезжать, это проблема для всей территории, а значит, и для государства".

Кстати, вымывание кадров влечет за собой и еще одну проблему. И с этим уже сталкиваются специалисты кадровых агентств. Многие московские компании, приходя в Приморье, отмечают, что здесь необоснованно высоки заработные платы для среднего персонала. С одной стороны, этот персонал недостаточно квалифицирован, но с другой - на рынке труда нет другой альтернативы. Поэтому приходится нанимать тех, кто есть, и платить им много. Это все закладывается в стоимость услуги или товара. Поэтому ведение здесь бизнеса обходится дороже. И этот предел экономической целесообразности может когда-нибудь наступить - вести здесь бизнес станет неэффективно из-за высокой заработной платы местных сотрудников.

"Безусловно, топ-менеджеры в Москве получают значительно больше, чем во Владивостоке. А вот что касается среднего персонала, то уровень московских и владивостокских зарплат находится примерно на одном уровне. И это при том, что средний персонал в Москве все-таки несколько другого качества: он гораздо больше умеет, успевает и т.д.", - говорит Галина Попова.

Не пополняются пока ряды квалифицированных работников и приезжими из других регионов. Причина - отсутствие у края положительного имиджа. "Приморский край в свое время прославился на всю страну какими-то катаклизмами - то нет света, то нет воды, то наводнения, то тайфун. И эти стереотипы очень стойкие в сознании людей, - считает Марина Тимошенко. - Теперь появляется и еще один миф - это дороговизна нашего города. В ряде аналитических программ, которые посвящены ценам в регионах, Владивосток звучит сразу после Москвы. Мы опережаем все регионы по стоимости жилья, по стоимости частного образования и т.д. И сложно сказать, как это влияет на приток кадров из других регионов. Хотя Владивосток намного динамичнее, чем очень многие российские города".

"К нам едут из Питера и Москвы, а также из Ростова, Новосибирска, Иркутска. Но нельзя сказать, что это массовый приток кадров. Как правило, по приглашению компаний к нам едут специалисты высокого уровня для работы во Владивостоке над проектами, - говорит Марина Железнякова. - Они едут на определенное время, под конкретный проект и высокую зарплату. После завершения своей работы они, как правило, возвращаются в Москву (Питер, Новосибирск и т.д.) на более высокие позиции".