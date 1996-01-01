Устав Владморторгпорта будет откорректирован

Акционеры ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) на внеочередном собрании 2 декабря в заочной форме рассмотрят вопрос о внесении изменений в устав АО.

Как уже сообщал "ЗР", 9 сентября ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ЗАО "Порт-Актив" завершили передачу акций ОАО "ВМТП" на баланс ООО "М-Порт". В результате компания "М-Порт" стала владельцем 74% акций ОАО "Владивостокский морской торговый порт" - крупнейшим акционером эмитента.