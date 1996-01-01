На предприятии СУЭК установлен приморский рекорд по добыче угля

Шахтоуправление "Восточное", ведущее разработку Липовецкого угольного месторождения, достигло рекордного для региона показателя подземной добычи в 1 тыс. тонн из лавы в сутки и планирует в перспективе увеличить его в два раза, сообщили "ЗР" в отделе по связям с общественностью Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

Росту угледобычи способствовала инвестиционная программа, реализуемая на этом предприятии СУЭК. В 2004 г. ее стоимость составила 39,2 млн руб. Инвестиции СУЭК в ШУ "Восточное" направлены в основном на развитие добычи шахтным способом, так как, по мнению специалистов компании, он является более эффективным в существующих горно-геологических условиях.

"Впервые за всю историю предприятия, которое разрабатывает месторождение двумя способами, показатели открытой и шахтной добычи практически сравнялись. Еще несколько месяцев назад подобный рекорд казался недосягаемым, суточный максимум подземной угледобычи составлял 300-400 тонн. При этом липовецкий уголь имеет ряд геологических особенностей, он примерно в 4 раза крепче кузбасского, поэтому результат работы горняков выглядит особенно внушительно", - отметил генеральный директор ШУ "Восточное" Геннадий СЛОБОДЕНЮК.

Всего с начала года ШУ "Восточное" добыло 505,8 тыс. тонн угля, что на треть превышает показатель за аналогичный период прошлого года.