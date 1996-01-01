ПБТФ поплатилась за браконьерство

Арбитражный суд утвердил новую редакцию мирового соглашения между Камчатской специализированной морской инспекцией Минприроды РФ и ОАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ).

Первый раз они помирились в августе прошлого года, но... неправильно. Как выяснилось, инспекция подписала документ без согласования с местными органами власти, которым предназначались для зачисления в бюджет взыскиваемые с рыбаков деньги. А сумма фигурировала гигантская - 179 млн руб. Так преображенцы поплатились за браконьерство у берегов Камчатки в 2002 г. Вообще-то, областная спецморинспекция (КСМИ) требовала с них аж 708 млн руб., однако суд счел доказанным объем незаконной добычи минтая в размере "всего" 1,9 тыс. тонн.

Но и 179 млн за нанесенный природе ущерб было слишком много даже для такой мощной компании, как ПБТФ. Поэтому рыбаки договорились с инспекцией о пятилетней рассрочке выплат. Более того, гасить долг можно было натурой - путем оказания услуг по предоставлению КСМИ патрульных судов и вертолетов "для осуществления природоохранных мероприятий"... И это был другой крупный недостаток мирового соглашения, вкупе с первым приведший к его отмене весной 2005 г.

На ликвидацию недостатков ушло шесть месяцев. Проявив настойчивость и дипломатический талант, помирившиеся стороны в конце концов убедили администрацию и Думу Усть-Большерецкого района Камчатской области дать "добро" на заключение соглашения в новой редакции. Из него исчезло упоминание о вертолетных услугах в пользу КСМИ, но зато осталось главное: рассрочка погашения задолженности до 31 декабря 2009 г. Районный бюджет будет получать от нарушителя природоохранного законодательства по 31 млн руб. ежегодно. Первый взнос в размере 40,5 млн уже поступил, скоро ожидается еще 15,5 млн; и это наверняка произвело впечатление на местные органы власти. 27 сентября они одобрили текст мирового соглашения, а 17 октября состоялось его официальное подписание.

У Арбитражного суда Приморского края на этот раз нет никаких претензий к документу.