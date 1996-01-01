Россияне не верят в бизнес

Почти две трети россиян не верят, что в России возможно вести честный и одновременно доходный бизнес. Бизнесмены винят в этом представителей власти, а эксперты считают, что показатель не так уж плох - пятая часть граждан не теряет веры в честность предпринимателей, несмотря ни на что, пишут "Ведомости".

Как показал опрос ROMIR Monitoring (1600 респондентов от 18 лет и старше в более чем 100 городах и населенных пунктах России во всех федеральных округах), 59% не верят в возможность заниматься в России честным (прозрачным) бизнесом: платить все налоги и официальную зарплату наемным сотрудникам, не давать взяток чиновникам и иметь прибыль. Верят в такую возможность всего 20% респондентов, а 21% затруднились с ответом. 45% опрошенных заявили, что понятия "прибыльность" и "прозрачность" "заведомо несовместимы", 42% - что, "не давая взятки, не проживешь", 27% - что честности мешают слишком высокие налоги.

Похожий опрос, проведенный в 2003 г. "Левада-центром", показал, что 44% россиян не верят в возможность честно заработать $1 млн. А в 2000 г., когда фонд "Общественное мнение" спрашивал, что является обязательным условием для ведения бизнеса, 26% заявили, что первое и главное - это активность, энергия, 18% - ум и способности, а еще 15% решили, что победить конкурентов больше шансов у человека, "не обремененного высокой нравственностью". Удачливым бизнесменом, по их мнению, станет тот, кто "нагл", "беспринципен", "способен на обман".

"Россияне уже хорошо знают на практике, как принимаются решения в бизнесе, что такое общение с госорганами, от которых зависят эти решения, - констатирует президент ИК "Антанта Капитал" Сергей АЛЕКСАШЕНКО. - На практике честно платить налоги невыгодно, потому что твои конкуренты их не платят". К тому же три общероссийских телевизионных канала постоянно убеждают, что, "если человек богат, он обязательно вор", считает Алексашенко. С ним согласен глава промышленного комитета Совета Федерации Валентин ЗАВАДНИКОВ: "Коллективные действия всех ветвей власти подорвали веру и в обществе, и среди предпринимателей в то, что в нашей стране могут существовать четкие правила игры для бизнеса". А эксперт компании ФБК Игорь НИКОЛАЕВ называет среди причин недовольство граждан итогами приватизации: "Для многих россиян теперь предприниматели - это жулики".

Но честным бизнес не кажется даже жителям стран с деловыми традициями. Американцы доверяют бизнесменам даже меньше, чем журналистам, и гораздо меньше, чем полицейским. Масштабный опрос Gallup, проведенный в 2002 г., показал, что честность и моральные стандарты полицейских высоко оценивают 61% граждан, преподавателей - 57%, а бизнесменов - лишь 16%. А социологи из Harris Interactive в этом же году предложили респондентам сравнить моральные и этические стандарты директоров корпораций, религиозных лидеров, журналистов, бухгалтеров, членов конгресса и биржевых брокеров. Оценку "отлично" бизнесменам поставили лишь 2% опрошенных (журналистам - 5%), "хорошо" - 19% (журналистам - 26%), "неплохо" - 33% (журналистам - 35%) и "плохо" - 39% (журналистам - 31%). Выше всего граждане ценят моральные качества религиозных лидеров, журналисты оказались на втором месте, бухгалтеры - на третьем, конгрессмены - на четвертом, главы корпораций - на пятом, а брокеры - на последнем.