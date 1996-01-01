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Муниципальный квадрат пойдет за $&nbsp;300

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ближайшее время администрация Владивостока намерена ужесточить контроль за расходованием бюджетных средств.

"Для этих целей разработан законопроект "О реестре расходных обязательств", и в ближайшее время его должен подписать мэр Владимир НИКОЛАЕВ. После его подписания будет создана специальная комиссия, которая будет следить за строгим исполнением бюджета", - сообщила первый заместитель главы города Нина ШТАНЬКО. Также она озвучила масштабы приватизации в 2006 г.

Общая площадь приватизированных земельных участков составляет 5 млн 11 тыс. кв. м, помещений 39 тыс. кв. м. Вдобавок к этому 73 тыс. кв. м муниципальных помещений будет сдаваться в аренду. Все доходы от этого пойдут в бюджет города по графе "неналоговые поступления".

"Что касается приватизации имущества, то мы получили отчеты оценочных компаний по недвижимости, которая пойдет на торги. Согласно им средняя цена за квадратный метр может составлять от $270 до $300", - сказала Нина Штанько.

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