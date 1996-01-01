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В Москве обсудили надежность энергоснабжения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Генеральный директор ОАО "Хабаровскэнерго" Валерий ЛЕВИТ принял участие во Всероссийском совещании, которое проходило 21-22 октября в Москве под руководством председателя правления РАО "ЕЭС России" Анатолия ЧУБАЙСА.

Главной темой совещания стала надежность энергоснабжения потребителей при прохождении энергокомпаниями осенне-зимнего периода 2005-2006 года". В совещании приняли участие генеральные директора всех компаний, входящих в холдинг РАО "ЕЭС России".

Ключевыми темами, обсуждавшимися на Всероссийском совещании, стали вопросы подготовки энергокомпаний РАО "ЕЭС России" к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок 2005-2006 года, реформирования электроэнергетики, а также вопросы разработки инвестиционной программы холдинга по объектам генерации на 2006-2010 гг.

Особое внимание было уделено теме повышения надежности работы единой энергетической системы России. С докладом об этапах реализации Программы действий по повышению надежности ЕЭС России выступил член правления, технический директор РАО "ЕЭС России" Борис ВАЙНЗИХЕР. Программа была утверждена правлением РАО "ЕЭС России" 29 августа 2005 г. Ее основная цель - обеспечение как текущей, так и долгосрочной устойчивости работы энергосистемы России, а также увеличение эффективности отдельных мероприятий по повышению надежности работы ЕЭС.

Участники совещания также обсудили проблемы корпоративного и операционного формирования новых субъектов отрасли в контексте обеспечения высокого уровня надежности электроснабжения потребителей, бесперебойной работы энергокомпаний при переходе к новой модели оптового и розничного рынка, а также совершенствования системы ключевых показателей эффективности энергокомпаний холдинга.

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