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"Авест" в Биробиджане отметил юбилей
Производственными достижениями отметило своеобразный юбилей самое крупное предприятие Еврейской автономной области. Год назад совет директоров ЗАО "Авест-электроникс", зарегистрированного в Хабаровском крае, принял решение об открытии в Биробиджане завода по сбору радиотелевизионной аппаратуры и бытовой техники "Авест-ОЕМ". Сегодня здесь выпускают телевизоры с диагональю от 37 до 72 см, шесть видов полуавтоматических и один вид автоматических стиральных машин.
Телевизоры комплектуются высококонтрастными кинескопами "Панасоник", "Филипс" с плоским экраном, "LG", "Самсунг". Обладая современной технической и инженерной базой, предприятие непрерывно развивается и осваивает новые технологии. На заводе планируется вторая линия для сборки телевизоров, получена и устанавливается новая линия по сборке DVD-проигрывателей.
В стратегии развития предприятия приоритетным направлением является увеличение объемов производства и продаж телевизоров по программам ОЕМ и стиральных машин (автоматы и полуавтоматы) под маркой "Авест". Стратегия маркетинга ЗАО "Авест-ОЕМ" заключается в производстве продукции под заказ по технологии ОЕМ (Original Equipment Manufactures).
Работая по данной технологии, предприятие, во-первых, обеспечивает максимальную загрузку собственных производственных площадей; во-вторых, согласно условиям работы по технологии ОЕМ, одно из которых - предварительная оплата в размере 20% под поставку комплектующих, является источником привлечения дополнительных оборотных средств; в-третьих, здесь возникает возможность вкладывать средства в развитие и продвижение собственного бренда.
В октябре с конвейеров завода сошло 24702 телевизора различных модификаций, 8080 стиральных машин. Большая часть продукции, по условиям холдинга ОЕМ, отправляется в Москву. В планах предприятия - достижение валового товарооборота на сумму $1 млн в год.
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