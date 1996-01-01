www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

"Авест" в Биробиджане отметил юбилей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Производственными достижениями отметило своеобразный юбилей самое крупное предприятие Еврейской автономной области. Год назад совет директоров ЗАО "Авест-электроникс", зарегистрированного в Хабаровском крае, принял решение об открытии в Биробиджане завода по сбору радиотелевизионной аппаратуры и бытовой техники "Авест-ОЕМ". Сегодня здесь выпускают телевизоры с диагональю от 37 до 72 см, шесть видов полуавтоматических и один вид автоматических стиральных машин.

Телевизоры комплектуются высококонтрастными кинескопами "Панасоник", "Филипс" с плоским экраном, "LG", "Самсунг". Обладая современной технической и инженерной базой, предприятие непрерывно развивается и осваивает новые технологии. На заводе планируется вторая линия для сборки телевизоров, получена и устанавливается новая линия по сборке DVD-проигрывателей.

В стратегии развития предприятия приоритетным направлением является увеличение объемов производства и продаж телевизоров по программам ОЕМ и стиральных машин (автоматы и полуавтоматы) под маркой "Авест". Стратегия маркетинга ЗАО "Авест-ОЕМ" заключается в производстве продукции под заказ по технологии ОЕМ (Original Equipment Manufactures).

Работая по данной технологии, предприятие, во-первых, обеспечивает максимальную загрузку собственных производственных площадей; во-вторых, согласно условиям работы по технологии ОЕМ, одно из которых - предварительная оплата в размере 20% под поставку комплектующих, является источником привлечения дополнительных оборотных средств; в-третьих, здесь возникает возможность вкладывать средства в развитие и продвижение собственного бренда.

В октябре с конвейеров завода сошло 24702 телевизора различных модификаций, 8080 стиральных машин. Большая часть продукции, по условиям холдинга ОЕМ, отправляется в Москву. В планах предприятия - достижение валового товарооборота на сумму $1 млн в год.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru