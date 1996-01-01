"Амурметалл" выпустит облигации на сумму 1500 млн рублей

На прошлой неделе состоялось заседание Совета директоров ОАО "Амурметалл". По сообщению компании, на заседании было утверждено решение о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 1500 тыс. шт. номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая.

Облигации будут размещаться путем открытой подписки по цене, равной 100% от номинала (1 тыс. руб.). Срок обращения выпуска составит 1092 дня.