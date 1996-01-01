Спасите наши уши

Разговор с подчиненными на повышенных тонах специалисты считают одним из самых неэффективных способов менеджмента. И при этом едва ли не самым часто используемым. У крика есть неоспоримый плюс: с его помощью можно добиться небывалого роста производительности труда. И огромный минус: если этим инструментом пользоваться постоянно, он перестает работать, пишут "Ведомости".

Болгарин Христо КАРАКАШЕВ в 1998 г. приехал в Москву из Вены, чтобы возглавить российский офис Philips Digital Appliances and Personal Care (DAP), компанию, которая занимается дистрибуцией мелкой бытовой техники. В свой первый рабочий день он решил познакомиться с подчиненными и попросил своего зама собрать ключевых менеджеров на встречу с новым начальником. Тот вышел в коридор и тут же перешел на крик. В его короткой речи было столько ненормативной лексики, что Каракашеву стало не по себе. "Я спросил зама: "Разве ты не мог обратиться к людям вежливо?" И получил неожиданный ответ: "Если я буду говорить с ними по-человечески, то никто не придет", - вспоминает Каракашев. С тех пор каждое собрание начиналось и заканчивалось в компании криком.

Каракашев до сих пор привыкает к подобному стилю руководства. "Я человек неконфликтный, - говорит он и добавляет: - Когда я понимаю, что мне нужно строго поговорить с сотрудниками, я делаю соответствующее выражение лица, набираю полную грудь воздуха, открываю резко дверь в кабинет и начинаю отчитывать людей". Каракашев уже ушел из Philips DAP, но местные методы управления и накопленный опыт продолжает применять. Недавно возглавляемая им российская компания делала рекламу для региона. Каракашев попросил подчиненных подготовить текст, но до последнего момента никто ничего не делал. В результате текст был написан за 10 минут, но в печать его пустить было невозможно: он содержал много орфографических ошибок. "Я не выдержал и накричал на подчиненных. Сказал им, что они будут работать всю ночь, пока не напишут текст. Иначе всех уволю", - вспоминает Каракашев. На следующий день текст был готов. Без ошибок.

Национальные особенности

"В российской бизнес-культуре бурное проявление гнева зачастую воспринимается как демонстрация силы и властности", - считает Павел БЕЗРУЧКО, исполнительный директор "ЭКОПСИ консалтинг". "Начальник, который нагоняет на всех страх, вызывает не только негативные эмоции, но и уважение. В нем чувствуют сильную руку хозяина, - говорит он. - В России более позитивно воспринимают эмоционально открытых людей. Их считают более человечными. Подчеркнуто сдержанный, холодный начальник зачастую вызывает у подчиненных отрицательную реакцию".

Безручко вспоминает топ-менеджера компании, работавшей в деревообрабатывающей отрасли. Он был очень закрытым и неэмоциональным человеком. Он хорошо знал свое дело, говорил здравые и полезные вещи, но его никто не слушал. "Поэтому его идеи были для компании неэффективными. Можно сказать, что как управленец этот человек работал неэффективно", - говорит Безручко. Если бы этот топ-менеджер хотя бы один раз разозлился и потребовал к себе уважения, то его бы стали слушать, добавляет Безручко.

Признания работников показывают: в компаниях, где люди психологически подавлены, где личность человека не имеет большого значения, люди чувствуют себя беззащитными во всех отношениях. "И когда находится жесткий и властный руководитель, его начинают бурно любить, хотя и боятся: да, он нас обижает, кричит и оскорбляет, но это как раз и значит, что мы для него не просто сотрудники, но его дети. Он как строгий отец, который может нас защитить", - объясняет Вера ВАСИЛЬЕВА, практикующий психолог, руководитель центра психологических консультаций "ВерФь".

Она вспоминает ситуацию, сложившуюся в свое время в одном издательском доме.

"Главный редактор был человек видный, интересный и образованный. Вся женская часть редакции была тайно в него влюблена, но и ненавидела, потому что этот обаятельный человек мог в одно мгновение на ваших глазах превратиться в тирана", - рассказывает Васильева. В результате работа в издательстве спорилась: оставались только лояльные и "высокозамотивированные".

Клиническая картина

"Крик в рабочих отношениях всегда является симптомом. Он свидетельствует о конфликте. Если спросить руководителя, почему он переходит в общении с подчиненными на повышенные тона, он, скорее всего, ответит, что это вина подчиненного, который сделал что-то не так, потому что неправильно понял задание, - считает Галина САРТАН, директор центра бизнес-технологий "Катарсис". - Однако на самом деле это работа начальника - объяснить сотруднику, что и как надо сделать, чтобы достигнуть нужного результата". Если сотрудник "не справляется" регулярно, то опять-таки это скорее вопрос к тому человеку, который нанял его на работу.

"Раньше я постоянно кричал на своих подчиненных, поскольку считал, что этот способ позволяет добиваться результатов. Однако вскоре понял, что если этот инструмент применяют постоянно, то это означает, что "что-то не так в консерваториях". Теперь говорю значительно тише, а результат оказывается не хуже", - рассказал Евгений ЧИЧВАРКИН, совладелец розничной сети по продаже мобильных телефонов "Евросеть".

Вторая причина, по которой в коллективе переходят на повышенные тона, - отсутствие должным образом прописанных процедур взаимодействия и границ полномочий между подразделениями и сотрудниками. "Встроенные конфликты существуют всегда. Например, между отделом рекламы, который не приносит прибыли и только тратит деньги компании, и теми подразделениями, которые их зарабатывают. Если нет процедур, в рамках которых стороны будут приходить к консенсусу, конфликты и крики практически неизбежны", - рассказала Татьяна КУЗНЕЦОВА, партнер хед-хантинговой и консалтинговой компании BPO Executive Search & Consulting.

В режиме цейтнота

Наиболее острые проявления гнева обычно связаны с необходимостью проделать определенный объем работы в сжатые сроки, полагает Галина Сартан. "Только очень сильная мотивация может дать взрыв эффективности. Проблема в том, что положительная мотивация, например, обещание премии, кажется российским руководителям более дорогим средством, чем негативная, например: "Иначе всех уволю". Но на самом деле все наоборот. В долгосрочной перспективе использование гнева всегда дает разрушительный эффект. Крик - это стрельба из ядерной пушки по воробьям. Цель вы непременно достигнете, воробьев убьете, но одновременно уничтожите все живое на многие километры вокруг".

Тем более, что каждый раз, чтобы достигнуть результата, вам нужен все более и более мощный снаряд. "Руководитель, который часто кричит на подчиненных, неизбежно сталкивается со стагнацией эффективности этого инструмента. Постепенно он вынужден переходить на полтона выше, поскольку у подчиненных повышается "болевой порог", - полагает Галина Сартан.

Начальник должен знать меру и не перегибать палку, добавляет Безручко. "Любой, кто строит из себя "грозного царя", должен понимать, что при таком управлении люди будут слушаться, но перестанут творить. Поэтому авторитарную систему управления нельзя назвать по-настоящему эффективной", - говорит он.

Свои плюсы

Сотрудник, начальник которого часто повышает голос, может вынести из такого стиля управления определенные уроки. Например, одна из бывших работниц компании ВГТРК до сих пор с содроганием вспоминает своего шефа, который срывался из-за каждой мелкой ошибки и очень не любил опоздания. "Я каждый день шла на работу с тяжелым сердцем, - рассказывает сотрудница. - Однако работа в постоянном напряжении многому меня научила. Я стала очень дисциплинированным человеком, научилась правильно выстраивать график работы и ставить себе четкие цели". Сейчас бывшая сотрудница ВГТРК работает в отделе коммуникаций одной крупной российской компании, круг ее обязанностей значительно расширился, а степень ответственности и зарплата увеличились.