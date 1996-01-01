Портам дадут свободу

Как заявил глава Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами (ОЭЗ) Юрий ЖДАНОВ, в ближайшее время будет создан новый вид ОЭЗ - портовые зоны. Предполагается, что соответствующие поправки в закон об ОЭЗ будут разработаны в течение месяца, а конкурс по отбору портов пройдет в середине следующего года.

Портовики нововведению могут только порадоваться: режим ОЭЗ позволит значительно снизить сроки окупаемости инвестиций в портовые сооружения, да и технологически создать такие зоны в портах несложно. Однако, по мнению экспертов, говорить о блестящем будущем портовых зон пока рано. Механизмы создания ОЭЗ до сих пор не ясны, и есть опасность, что они могут повторить печальный опыт расформированных не так давно закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Особые экономические зоны открывают широкие возможности для инвесторов благодаря особому таможенному и налоговому режиму, а также благодаря снижению административных барьеров для резидентов этих зон. В России закон об особых экономических зонах был принят в июле текущего года, но для его реализации еще необходимо разработать и принять 25 подзаконных актов. Ожидается, что полный комплект документов, регулирующих создание и деятельность ОЭЗ, будет готов до конца года. В ноябре предполагается окончательно решить, сколько ОЭЗ будет создано и где они будут располагаться: со 2 ноября МЭРТ принимает заявки на создание ОЭЗ от субъектов РФ. Первоначально планировалось создать 5 промышленно-производственных и 5 технико-внедренческих зон. По расчетам МЭРТ, создание одной ОЭЗ позволит привлечь инвестиции на сумму не менее 9 млрд руб., а издержки инвесторов снизятся на 5-7%. Предполагается, что в среднем в ОЭЗ будет ежегодно производиться продукции на 6 млрд руб. В следующем году государство уже планирует выделить 8 млрд руб. на создание инфраструктуры ОЭЗ.

Глава Федерального агентства по управлению ОЭЗ в России Юрий Жданов заявил, что в течение месяца будут разработаны поправки в закон об особых экономических зонах, предусматривающие создание портовых зон. "Сейчас мы готовим поправки в закон об ОЭЗ, предусматривающие создание четвертого вида зон (помимо технико-внедренческих, промышленно-производственных и туристических) - портовых", - пояснил Юрий Жданов. По его словам, речь идет обо всех видах портов, в том числе морских, речных и воздушных. Он отметил, что прежде всего предполагается прописать таможенные льготы для портов. Будут ли какие-либо налоговые льготы для этого вида зон, пока сказать трудно. Юрий Жданов сообщил, что в случае, если поправки будут приняты в ближайшие месяцы, конкурс по отбору портов, в которых будут созданы особые зоны, может состояться в мае-июне 2006 г. В то же время глава агентства подчеркнул, что количество зон будет минимальным: "Каждого вида зон будет не более пяти на первом этапе".

Эксперты уверяют, что портовики могут только приветствовать идею создания нового вида ОЭЗ. "Оборудование в большинстве терминалов сейчас старое, в его модернизацию необходимо много вкладывать. Однако инвестиции в оборудование и портовые сооружения окупаются за 10-15 лет, - сказал директор Агентства специальных исследований (Санкт-Петербург) Рубен ТЕРТЕРЯН. - Если в портах будут введены особые экономические зоны, инвестиции будут окупаться быстрее - на налогах можно прилично сэкономить".

При этом специалисты отмечают, что создать ОЭЗ в портах вполне реально. "Технически это сделать очень просто, ведь границы портовых зон четко очерчены", - пояснил Рубен Тертерян. По словам эксперта, для создания ОЭЗ выберут, скорее всего, Санкт-Петербургский, Владивостокский, Новороссийский порты, Усть-Лугу и, возможно, Мурманск или Архангельск. В то же время, как сообщил гендиректор Экономической экспертной группы Александр АНДРЯКОВ, успешность функционирования этих зон зависит от того, какие льготы будут давать работающим на территории ОЭЗ предприятиям.

Несмотря на все это, говорить о блестящем будущем ОЭЗ в портах пока рано. "Не очень понятно, в чем вообще состоит смысл создания этих зон. Количество отраслей и предприятий, которые могут получить налоговые льготы, раздувается. Раньше это были только высокотехнологичные производства, а теперь идея распространилась на другие отрасли и начинает постепенно размываться, - сказал аналитик по региональным финансам агентства Standard and Poor's Феликс ЭЙГЕЛЬ. - Кроме того, нет концепции, где создавать эти зоны. Изначально шел разговор, что с помощью таких зон будут поддерживать депрессивные регионы, но теперь такой привязки нет. Предложений по созданию ОЭЗ ждут от регионов, тогда как куда логичнее было бы использовать противоположный механизм и выбирать территории, на которых интересно создать ОЭЗ. В результате совершенно непонятно, почему отдельные предприятия в отдельных зонах получат преимущества и как эти предприятия будут отбираться".