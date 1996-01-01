Индивидуальных предпринимателей поставят на учет

Вопросы влияния специальных налоговых режимов на формирование бюджета и развитие малого предпринимательства в городах и районах Приморья обсуждались на краевом семинаре-практикуме для предпринимателей, организатором которого выступил комитет экономического развития администрации края при участии некоммерческого партнерства "Дальневосточная палата налоговых консультантов".

Как сообщили в отделе поддержки предпринимательства комитета экономического развития, актуальность проведения этого мероприятия состояла в принятии и последующей реализации с 1 января 2006 г. местных законов о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. По мнению специалистов, это существенно повлияет на наполняемость бюджетов муниципальных образований и уплату налогов представителями малого бизнеса.

Работать по новым законам предстоит уже с 1 января 2006 г., однако значительная часть муниципальных образований еще не готова к этому.

При разработке местных законопроектов предложено руководствоваться "рамочным решением" краевого департамента финансов, представляющим собой модельный муниципальный правовой акт для введения с 1 января 2006 г. на территории городов и районов края системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход на отдельные виды деятельности.